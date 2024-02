Servizio civile universale. Proposta per 36 giovani La Fondazione Impresa Sensibile Ets cerca 36 giovani in Toscana per il Servizio Civile Universale. Le domande devono essere presentate entro il 15 febbraio. Sono disponibili diverse posizioni in diverse città toscane. Per maggiori informazioni, visita il sito web indicato.