Servizi a famiglie e giovani. Il Comune cerca un partner: "Vogliamo aumentare l’offerta"

PISTOIAUn soggetto del Terzo Settore con cui collaborare nella progettazione e gestione di servizi e attività rivolti a giovani e famiglie nel territorio comunale. Lo cerca il comune di Pistoia che ha pubblicato un avviso. ll progetto si svilupperà dal 15 settembre al 31 agosto 2029. Questa iniziativa – viene spiegato – rientra nel modello dell’amministrazione condivisa, un modo di lavorare basato sulla collaborazione tra enti pubblici e realtà del Terzo Settore, come associazioni e cooperative sociali. Entrambe le parti contribuiscono con risorse, competenze ed energie per realizzare obiettivi comuni.

"Da anni – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle politiche di inclusione sociale –, il Comune è impegnato e prosegue nell’attuazione di percorsi volti a sostenere le famiglie e la crescita dei bambini e dei ragazzi, con iniziative di orientamento e informazione nonché appuntamenti ludici e attività di animazione che favoriscano la cultura dello stare insieme e del tempo libero attraverso centri socio educativi, spazi compiti e spazi per i giovani".

Con questo nuovo progetto quadriennale – dice l’amministrazione – si intende non solo dare continuità a quanto già realizzato, ma anche arricchire l’offerta con ulteriori attività, realizzando un insieme di azioni a supporto delle famiglie e dei bambini e ragazzi residenti nel territorio. Le azioni dovranno poter accrescere la rete attiva e di connessioni già esistenti sul territorio con le istituzioni scolastiche e le organizzazioni del Terzo Settore. Alla co-progettazione parteciperà anche l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati di Pistoia, con cui è in corso un rapporto di collaborazione dal gennaio 2023 e che ha visto l’implementazione della rete socio-educativa comunale a favore dei minori con un centro di aggregazione e un centro semiresidenziale. Sono, inoltre, previste attività di supporto e ascolto per i genitori nei momenti di maggiore difficoltà, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Società della Salute Pistoiese tramite i Fondi Famiglia. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune (progetto e documentazione). Le domande di partecipazione e la relativa documentazione richiesta dovranno pervenire entro le 13 dell’11 giugno.