Serve un nuovo ’azzurro’. E c’è l’incognita Christon

Se sul fronte societario, come abbiamo ampiamente raccontato in questi giorni, le acque sono parecchio agitate (abbiamo a tal proposito provato a chiedere un commento al title sponsor Estra, invano, ndr), il fronte sportivo vive un momento di calma apparente. Al termine della partita contro Scafati c’è stato infatti il rompete le righe: alla squadra è stata concessa una settimana di riposo prima di riprendere il lavoro in vista della ripartenza del campionato dopo la sosta. Gli americani, escluso Cooke e Rowan jr, ne hanno approfittato per tornare a casa dalle loro famiglie e per tutti il rientro è fissato per sabato pomeriggio.

Non ci saranno il tecnico Gasper Okorn e Karlis Silins che sono impegnati con le rispettive nazionali per la qualificazione ad EuroBasket 2025: tra l’altro il tecnico biancorosso affronterà con la sua Ungheria proprio l’Italia (23 febbraio). La società intanto sta valutando il mercato alla ricerca di un giocatore italiano per sostituire Micheal Anumba che ha lasciato il gruppo biancorosso per accasarsi a Cividale. Una scommessa estiva persa, senza ombra di dubbio.

Pistoia, avendo scelto la formula del 6+6 deve necessariamente avere sotto contratto sei atleti stranieri e sei italiani. Quale sarà la decisione che prenderà il presidente Rowan ancora non è dato saperla ma le strade sono due: investire e prendere un italiano che possa reggere il campo e dare una mano, oppure contrattualizzare un giovane del settore giovanile. Considerando tutti i costi del caso, tesserare un ragazzino delle giovanili non appare la scelta economica più azzeccata. Di contro, però, in questo momento è difficile trovare un giocatore funzionale disposto a venire a Pistoia. In questi giorni è stato avvicinato all’Estra il nome di Luca Conti in uscita da Cremona, ma ad oggi non sembrano esserci contatti in essere. Qualsiasi sia la decisione che prenderà la società, l’operazione dovrà essere chiusa prima della prossima partita contro Napoli.

Un altro problema, speriamo che non sia tale, sarà capire l’entità dell’infortunio occorso a Semaj Christon il quale, una volta tornato a Pistoia, sarà sottoposto a nuovi esami radiografici. In base al responso sapremo se Christon sarà o meno disponibile per la gara contro Napoli, ma stando alle prime sensazioni appare difficile un recupero lampo. In caso di forfait potrebbe tornare nei ’dodici’ Eric Paschall, nonostante da mesi sia ormai ai margini. Diciamo che non è proprio la situazione migliore per provare a giocarsi il tutto per tutto.

Maurizio Innocenti