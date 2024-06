"Serravalle Fort Comics" in arrivo l’allegra invasione dei cosplayer

Due giorni di eventi dedicati agli appassionati di manga, fumetti e cartoni animati, fra musica, quiz, talk show e concorsi in costume nella cornice offerta dal borgo di Serravalle. E’ l’edizione 2024 del "Serravalle Fort Comics", presentata ieri dagli organizzatori alla presenza dell’assessore al turismo Maurizio Bruschi. Un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco (con il supporto del Comune di Serravalle) che si terrà il prossimo fine settimana e promette di portare alla rocca decine di "cosplayers" e di appassionati. Gli spazi dedicati a hobbisti, fumettisti, modellismo e gruppi in costume condurranno i visitatori fino a Piazza Magrini, dove saranno presenti anche stand gastronomici. Al pari di Piazza della Vittoria, dove troveranno posto anche gli espositori, per poi varcare il cancello della Rocca (fulcro delle iniziative). La rassegna inizierà alle 15 di sabato e nel corso della giornata inaugurale si terranno una gara di cosplay a tema anni ‘70-‘80-‘90, con i partecipanti che impersoneranno personaggi di fumetti o cartoni (premiazione alle 18.30) e una "battaglia laser" sulla scia di Star Wars (alle 21). Si chiude alle 21.30 con il concerto della band Banana Split. Si riprende domenica 16 dalle 11. Alle 16, replicando l’esibizione, salirà sul palco Adriano Mariotti, vincitore del programma televisivo "Don’t forget the lyrics". E fra altre gare di cosplay, con una nuova premiazione (che culmineranno nella parata dei figuranti alle 19) gli appuntamenti proseguiranno fino alle 21 con "Deliranza Time", la festa conclusiva che darà ai presenti l’arrivederci al 2025. Gli organizzatori hanno infine fatto sapere che è stato previsto un servizio di navette per condurre i visitatori da Masotti alla Rocca: sarà attivo sabato a partire dalle 15 (con ultima corsa fissata per mezzanotte e mezza di domenica) per poi riprendere il pomeriggio successivo dalle 16 alle 22:30.

G.F.