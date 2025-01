Sei gennaio di solidarietà. Merito di Edita e della Cisl

Un altro 6 gennaio è appena andato in archivio e come di consueto anche quest’anno l’appuntamento con la Befana della Solidarietà, giunta alla sua quindicesima edizione, è stato un successo. Come da tradizione, la giornata è stata organizzata dalla Cisl funzione pubblica Pistoia in collaborazione con la fuoriclasse lituana del ciclismo Edita Pucinskaite, vincitrice della prova in linea di Verona ai Mondiali del 1999. L’ex atleta si è nuovamente calata nei panni della simpatica "vecchietta", incontrando bambini, ammalati e diversamente abili, per regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai più bisognosi e ai meno fortunati.

La Befana della Solidarietà, a cavallo della propria scopa, ha fatto visita, alla casa famiglia "La Locomotiva" della Società della Salute della Valdinievole, alla casa famiglia "Piccoli Passi" di Monsummano Terme, al reparto pediatrico dell’Ospedale di Pistoia e alla Fondazione Maria Assunta in Cielo di Pistoia, ricevendo sempre una calorosissima accoglienza. Molto positivi anche i numeri raccolti: complessivamente sono state consegnate oltre ottanta calze, per un totale di più di sessanta chilometri percorsi, ma soprattutto sono stati numerosi i sorrisi stampati sulle facce dei giovani ospiti.

"È un’ emozione che ogni anno mi colpisce come se fosse la prima volta - ha detto con Edita Pucinskaite -. In alcune strutture, come la MAiC per esempio, mi aspettano per regalarmi disegni e mi accolgono con cori intonati alla ’Befana’ che mi fanno commuovere e mi lasciano veramente senza parole. Ma anche nelle altre strutture sono sempre accolta con un sorriso e un abbraccio: tutto questo mi dà la forza e la volontà di continuare". Soddisfazione anche da parte della Cisl Fp di Pistoia: "Siamo orgogliosi di riuscire, ormai da quindici anni, a portare avanti questa iniziativa che nasce e prende vita dalle ragioni fondanti il nostro sindacato: prossimità e vicinanza al prossimo, in particolare se attraversa un momento delicato della propria esistenza", ha detto Roberto Rossi, Segretario della Cisl Fp Sanita di Pistoia, accompagnato quest’anno anche da Sabrina Paoletti, nuova dirigente della Cisl Fp Toscana Nord.

"Mi preme inoltre ringraziare - ha aggiunto Paoletti - tutti gli amici dell’Avis Bike, di cui Edita è presidentessa onoraria, che da sempre collaborano con noi per la riuscita della manifestazione. Un ringraziamento va anche a tutte le strutture che abbiamo visitato e che ci hanno accolto sempre nel migliore dei modi. A questo punto non resta che dare, già da adesso, l’appuntamento per la sedicesima edizione del 2026".

Michele Flori