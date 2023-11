Segreteria, fatturazione e consulenti assicurativi

Azienda nel settore dell’amministrazione ricerca segretario addetto alla fatturazione e alla gestione contabile ed amministrativa. Si richiede la conoscenza di Excel, delle lingue inglese e francese. Viene offerto contratto full time a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Informazioni e candidature rivolgendosi alla signora Anna Palumbo: [email protected] oppure, via cellulare, al numero 339 2716763. In Valdinievole, invece, si ricerca consulente assicurativo per acquisizione nuova clientela, gestione portafoglio. Richiesta patente B. Non è necessaria esperienza. Percorso formativo di 8 mesi retribuiti ad €700800, iscrizione al RUI, provvigioni su polizze. Contratto tempo determinato di 12 mesi e successivamente indeterminato. Per candidarsi contattare Samuele di Furia (339 3841567, [email protected]).