"Segni di nobiltà. Stemmi e famiglie pistoiesi". Le conferenze delle studiose Rafanelli e Vannucchi

Sono due gli appuntamenti che la Biblioteca Forteguerriana dedica all’araldica. Il primo è in programma in sala Gatteschi domani, giovedì 4 aprile, alle 17, e si intitola "Segni di nobiltà. Stemmi e famiglie pistoiesi". Le studiose Francesca Rafanelli ed Elena Vannucchi affronteranno la storia e la simbologia dell’araldica, con particolare riferimento alle famiglie pistoiesi. Si tratterà anche di ricerca e alberi genealogici. Con "Stemmi di carta e stemmi di pietra", martedì 16 aprile, alle 17, Elena Vannucchi illustrerà il materiale araldico presente nei fondi antichi della biblioteca e, attraverso un confronto con la documentazione pittorica, guiderà i presenti in un viaggio immaginario tra le vie della città alla scoperta dei numerosi simboli nobiliari realizzati in pietra. Francesca Rafanelli, laureata in Lettere, ha conseguito la specializzazione in biblioteconomia e archivistica presso la Scuola Vaticana, oltre al diploma di archivista-paleografo presso l’Archivio di Stato di Firenze e quello in Scienze araldiche e documentarie all’Istituto araldico genealogico italiano di Bologna. Attiva nella ricerca, è autrice di numerose pubblicazioni, si occupa di catalogazione di manoscritti, fondi musicali, libri antichi e moderni ed è docente all’Università degli studi di Roma, Tor Vergata, nel corso di laurea di Conservazione e restauro di beni culturali. Elena Vannucchi, si occupa di storia civile toscana di età medievale, con riferimento alle tematiche riguardanti la città e il territorio di Pistoia. Titolare di un master in Conservazione di beni ecclesiastici culturali, conseguito presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, ha ricostruito la storia delle istituzioni religiose cittadine dell’età medievale.

l.m.