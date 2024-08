Segnalazioni e interventi in provincia

Riguardo all’articolo “Perdita d’acqua durata più di dieci giorni” pubblicato ieri, Publiacqua fa sapere: "Come la riparazione della perdita segnalata dal vostro lettore sia avvenuta il 12 agosto. Siamo grati ai cittadini per le loro segnalazioni che ci risultano sempre utili per individuare i guasti, ma ci preme precisare che, mentre il sopralluogo dei tecnici è quasi sempre immediato, non sempre lo può essere l’apertura del cantiere in quanto le perdite vengono messe in programma seguendo una priorità che considera l’entità della perdita, se il guasto causa mancanza d’acqua e, soprattutto, altre eventuali gravi criticità. Ricordiamo, infine, che, proprio in virtù delle troppe perdite fatte registrare soprattutto d’estate dall’acquedotto di Agliana, anche in queste settimane sono in corso importanti lavori di sostituzione della rete idrica".

A Serravalle, rende noto sempre Publiacqua: "Causa alti consumi e conseguente abbassamento del livello del serbatoio, potranno registrarsi basse pressioni e mancanze d’acqua a Casalguidi e Cantagrillo. I nostri operatori stanno mettendo in atto tutte le manovre possibili per ridurre i disagi. Saranno effettuati viaggi con autobotte per integrare il suddetto serbatoio". Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.

Infine, da ieri, Publiacqua rende noto che a Pistoia si registrano problemi di approvvigionamento in zona “Il Postino” e dintorni per lo svuotamento del locale serbatoio, conseguenza di un probabile guasto sulla rete idrica. Gli operatori sono al lavoro. Per ridurre al minimo i disagi ci è stata posizionata un’autobotte vicino al ristorante “Il Postino” a disposizione dei cittadini.