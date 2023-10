Sede fatiscente per Polizia Postale: "No riscaldamento e condizionatore"

Negli anni, l’organico è stato ridotto all’osso, fino ad arrivare agli attuali 7 agenti in servizio, quando la sezione ne dovrebbe contare 12. Ma ora sono soprattutto le condizioni della sede della sezione di Polizia Postale di Pistoia a destare preoccupazione. La denuncia viene dal SIULP Pistoia, che definisce la struttura in Via Pratese, 49 della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (S.O.S.C.) ormai fatiscente. "In questo periodo – fa sapere il sindacato attraverso il segretario provinciale Gianluca Solimene –, la rimodulazione della Polizia Postale è al centro dell’attenzione, e riconosciamo che questa è una priorità per l’amministrazione. I nostri straordinari uomini e donne della sezione di Pistoia, nonostante le carenze in organico, si impegnano al massimo per garantire la sicurezza cibernetica della comunità, ottenendo risultati eccezionali. Tuttavia, è imperativo sottolineare che i locali in cui operano sono in uno stato deplorevole. Nonostante gli sforzi del responsabile e del personale nel recuperare arredi dismessi da altre amministrazioni, la struttura necessita di un intervento immediato. Con l’arrivo dell’inverno, i riscaldamenti non funzionano, e lo stesso si verifica con i condizionatori durante l’estate. Ad agosto, abbiamo richiesto con forza alla Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di fornire agli operatori della sezione "pinguini" come soluzione temporanea, a causa delle temperature insopportabili che raggiungono i 40 gradi. Tuttavia, ad oggi, non sono stati presi provvedimenti definitivi. Poiché la struttura è di proprietà delle Poste, il SIULP Pistoia chiede con determinazione che sia avviato un processo di ammodernamento degli arredi e un miglioramento immediato dell’efficienza dei climatizzatori e dei riscaldamenti. Il nostro personale straordinario merita un ambiente di lavoro confortevole e sicuro. Non possiamo più attendere".