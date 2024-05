Secondo Memorial Di Napoli. Sulle ali dei cavalli per Giak . Il concorso al club ippico Bavigliano

E’ stato un programma ricco di emozioni quello che si è svolto ieri pomeriggio al club ippico Bavigliano di Quarrata, in memoria del giovane campione di volo Giacomo Di Napoli. Per il secondo anno il memorial organizzato da Danilo e Cecilia Drovandi (presidente e vicepresidente del Bavigliano), in collaborazione con l’associazione Giak Nuotatore Volante, fondata dai genitori di Giacomo, ha offerto ai presenti un susseguirsi di gare di diverse specialità e di esibizioni. "Il nostro Giacomo qui era stato di casa – ha spiegato Gennaro Di Napoli, padre del giovane che l’11 luglio 2022 perse la vita in Umbria, in un incidente aereo mentre si allenava per partecipare ai Campionati Mondiali di volo con aliante in Francia – si era cimentano nel salto a ostacoli per diversi anni proprio presso questo centro ippico". E’ da quei terribili giorni della tragedia che l’associazione porta avanti i valori e le passioni di Giak, soprattutto sportive, come appunto il volo, l’equitazione e il nuoto, con finalità solidaristiche, di beneficenza e di utilità sociale anche attraverso delle donazioni. In occasione di questo 2° memorial, l’associazione Giak nuotatore volante ha donato abbigliamento tecnico per equitazione per tutti i giovani atleti del Club ippico richiamando il rapporto che Giacomo aveva avuto da bambino negli anni di equitazione con il club Ippico di Bavigliano. Sempre per la stessa finalità ha sostenuto le attività di ippoterapia del distaccamento di Quarrata del liceo artistico Petrocchi, dove Giacomo Di Napoli era stato eccellente studente. Il pomeriggio di ieri è iniziato con il concorso di salto ostacoli, seguito dal dressage, da alcune esibizioni equestri e dalle coreografie della squadra di volteggio del Centro ippico Unicorno di Torre del Lago, che ha svolto un programma sul tema del volo, in ricordo del giovanissimo sportivo.

All’evento erano presenti per la Fise anche il presidente regionale Stefano Serni e Angela Toschi, giudice internazionale. Per il concorso a ostacoli, categoria B80 ha vinto Sara Rizzo su Manhattan, seconda Sofia Chen su Napoli e terza Vittoria Tarchi su Pinocchio. Nella categoria L60 invece, vincitrice è stata Martina Biagini su Milka, seguita da Dalila Vigna su Winter Down e da Niccolò Razzolini su Bonaccorsi. A tutti i partecipanti la scuola di inglese My English School di Prato ha offerto un corso di una settimana e alle due vincitrici un corso per il raggiungimento di un livello.

"Giacomo è stato nostro studente ed è impossibile non ricordare la sua vivace simpatia e il suo carattere altruista – ha spiegato Elena Ginetti presente in rappresentanza di My English School –. Ci sentiamo parte di questa grande famiglia che è diventata l’associazione nel sostenere progetti di utilità sociale e abbiamo voluto anche noi dare il nostro contributo". Alla premiazione è intervenuto anche l’assessore del Comune di Quarrata Tommaso Scarnato. "Giacomo continuerà a vivere nel cuore e nelle persone che lo amavano – hanno detto commossi i genitori Gennaro e Cristina – I ricordi batteranno dentro di noi come un secondo cuore e questi eventi ne sono una indelebile dimostrazione".

Daniela Gori