Se n’è andato l’allenatore. Babbini

Lutto nel mondo del calcio pistoiese. E’ morto Stefano Babbini, sconfitto a 70 anni da una malattia con cui ha combattuto strenuamente. Era nello staff tecnico del settore giovanile della WOrange, la società di calcio femminile "satellite" della FC, così come nel Pistoia Nord. Nato il 2 agosto 1955, ha portato avanti una lunga attività di allenatore nel calcio giovanile, dilettantistico e non. Ricordiamo gli anni disputati sul territorio con il Ramini, la Pistoiese e il Via Nova, ma ha ricoperto questo ruolo anche in società ugualmente prestigiose come Valdera, Montelupo, Viareggio, Empoli e Pisa. "Ci ha lasciato dopo una strenua lotta insegnandoci a non mollare – scrive in una nota la società WOrange – la presidente Lida Bettarini si rende partecipe del cordoglio di tutta la famiglia delle “Orsette“. Al gravissimo lutto il club parteciperà in forma ufficiale. Con Stefano se ne va una grande persona alla quale resta il merito di essere stato il nostro direttore generale quando provavamo a rinascere e quando abbiamo iniziato a crescere. A lui dedichiamo ciò che siamo oggi, da parte nostra un grande e commosso abbraccio alla famiglia".L’addio è per oggi alle 15 nelle cappelle del commiato della Misericordia, in via del Can Bianco.

S.M.