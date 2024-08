Scuole dell’infanzia private. I contributi alle famiglie

QUARRATA

Uno stanziamento di 12mila euro complessivi, che rimborserà alle famiglie sino al 25% della cifra corrisposta per la retta nel corso dell’anno scolastico 2023/24. È l’importo complessivo del sostegno previsto dal Comune di Quarrata, che si rivolge ai nuclei familiari con bimbi di età compresa fra i tre e i sei anni per le scuole private paritarie dell’infanzia. C’è tempo sino al prossimo 31 agosto, termine ultimo della chiusura del bando, per poter inoltrare la domanda online: è necessario completare l’apposito modulo sul sito web del Comune di Quarrata. L’importo massimo del contributo non può superare il 25% di quanto effettivamente pagato dalla famiglia per le rette del servizio educativo o scolastico (escluse spese di iscrizione e pasti) dal mese di ottobre 2023 allo scorso giugno. Condizione essenziale per accedere alla misura è che almeno uno dei genitori o l’alunno della scuola dell’infanzia risieda all’interno dei confini comunali. Ma il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui il bimbo o la bimba, che risiedano nel Comune di Quarrata, frequentino una scuola in un’altra realtà comunale. Il richiedente dovrà fornire copia delle ricevute emesse dai gestori del servizio educativo presso cui è avvenuta la frequenza.

Restano escluse le famiglie già rimborsate dell’importo totale della spesa sostenuta per il servizio scolastico, per il tramite di rimborsi o sovvenzioni economiche erogate per la stessa finalità. Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione a saldo entro il prossimo dicembre, a ciascuna famiglia ammessa. Per informazioni riguardo il bando è possibile contattare il servizio Pubblica Istruzione del Comune di Quarrata ai numero di telefono 0573771425 o 0573771430. Il Comune ha infine anticipato i primi numeri delle iscrizioni scolastiche, in attesa di un quadro generale che sarà disponibile entro la fine del mese: erano 82 i bimbi iscritti ai due nidi privati del territorio e lo stesso numero è stato riconfermato anche per l’anno educativo 2024/25.

"Un aiuto concreto per le famiglie quarratine, anche per quelle i cui figli frequentano scuole che non si trovano nel nostro Comune – ha commentato il sindaco Gabriele Romiti a proposito del contributo – per una misura di sostegno che va ad aggiungersi a quelle già messe in campo dall’amministrazione per le scuole comunali".

Giovanni Fiorentino