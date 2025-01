Scuola dell’infanzia comunale o statale. Come sceglierla e come iscriversi

Sono arrivati i giorni in cui di pensa già al prossimo anno scolastico. Al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e comunali per l’anno 2025-2026. Si comincia oggi fino al 10 febbraio. Possono essere iscritti tutti i bambini nati nel corso dell’anno 2022 ovvero che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025. I bambini nati entro il 30 aprile 2023 possono essere iscritti con riserva. Possono inoltre essere iscritti alle sezioni di quattro e cinque anni anche i bambini nati rispettivamente negli anni 2021 e 2020. L’accoglienza di tali domande sarà subordinata alla effettiva disponibilità di posti in base al numero dei bambini già frequentanti.

Ai fini delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia il territorio pistoiese – fa sapere l’amministrazione comunale – è suddiviso in zone, ciascuna delle quali risulta di competenza di una scuola statale o comunale. La priorità di accesso è nella sola scuola di zona di residenza del bambino; può essere presentata domanda comunque per scelta in una scuola fuori zona, come seconda possibilità oppure comunque come scuola di preferenza. È possibile presentare un numero massimo di due domande: o in due scuole dell’infanzia comunali oppure in una scuola comunale e una statale. Non è possibile presentare due domande in due scuole per l’infanzia entrambe statali.

Nell’anno scolastico 2025-2026 non saranno prese iscrizioni per il primo anno della scuola dell’infanzia comunale La Filastrocca, per permettere lo svolgimento dei necessari lavori di ristrutturazione all’edificio di proprietà dell’Ente Morale Camposampiero, inoltre non verranno prese ulteriori iscrizioni per le altre sezioni che resteranno nella sede della scuola.

I bambini di tre anni che, nella suddivisione in zone del territorio pistoiese risultante dallo strumento informatico collegato con il Sistema Informativo Territoriale e il Servizio Anagrafe del Comune di Pistoia, risultano residenti nella zona della scuola dell’infanzia comunale La Filastrocca avranno la possibilità di effettuare domanda di iscrizione nelle seguenti scuole dell’infanzia comunali: scuola dell’infanzia comunale La Favola (saranno considerati di zona e avranno priorità di accesso); scuola dell’infanzia comunale Lo Scoiattolo (saranno considerati di zona e avranno priorità di accesso); scuola dell’infanzia comunale Marino Marini (saranno considerati di zona e avranno priorità di accesso).

Per coloro che si iscriveranno alle scuole dell’infanzia La Favola e Lo Scoiattolo, e sono residenti nella zona della scuola dell’infanzia La Filastrocca, sarà organizzato un servizio di trasporto scolastico gratuito con punti di raccolta situati nella zona. I bambini di tre anni, residenti nella zona della scuola dell’infanzia La Filastrocca, che si iscriveranno alle altre scuole dell’infanzia comunali, saranno considerati fuori zona in tali scuole, ma sarà attribuito loro un punteggio aggiuntivo di 5 punti. Per i residenti nella zona della scuola La Filastrocca, le iscrizioni come fuori zona possono essere effettuate in tutte le scuole dell’infanzia statali del territorio pistoiese.

L’ammissione delle domande verrà effettuata secondo graduatoria, predisposta per ciascuna scuola dell’infanzia statale e comunale in relazione ai punteggi attribuiti a ciascun bambino. Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Pistoia e saranno consultabili nelle segreterie degli Istituti comprensivi statali entro e non oltre il 19 marzo 2025.