Scuola appena inaugurata. Sacchi neri appesi alle finestre: "Le aule sono troppo calde"

"Sacchi neri alle vetrate della nuova scuola di via Mallemort, per oscurare le finestre che sono senza tende. Abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco, per chiedere soluzioni a questo e ad altri problemi". Guido Del Fante, capogruppo del Partito democratico nel consiglio comunale di Agliana, spiega le varie ragioni che hanno portato il suo gruppo a presentare l’interrogazione. "A seguito della situazione venutasi a creare nella nuova scuola Leonardo Da Vinci, in via Mallemort de Provence, viste le tante segnalazioni ricevute dai genitori – riferisce Del Fante -, abbiamo provveduto subito a protocollare un’interrogazione al sindaco Luca Benesperi. La scuola - osserva il capogruppo Pd - è il luogo fondamentale dove garantire il percorso di studi adeguato, ma anche garantire un ambiente scolastico vivibile e sicuro. Purtroppo, come già avevamo segnalato mesi fa, l’urgenza di terminare in tempo per la campagna elettorale i lavori ha fatto sfuggire alcune valutazioni che invece oggi sarebbero state utili". Del Fante continua evidenziando che ci sono vari problemi nel nuovo edificio scolastico, ecologico e all’avanguardia, inaugurato a maggio 2024.

"In questi giorni – riferisce - sono stati appesi dei sacchi neri sulle vetrate, perché l’assenza di tende alle finestre e di piantumazione nel giardino porta ad avere le classi ad una temperatura più elevata del solito. Oltretutto, mancano anche gli appendiabiti, costringendo i bambini ad appendere i giacchetti alle proprie sedie. Considerando che si tratta di un plesso nuovo, questa assenza porta con sé diversi interrogativi. Non solo - continua l’esponente di opposizione - la strada è trafficata e la segnalazione stradale non è più adeguata all’uscita di una scuola. Oltre a più controlli, sicuramente dovrà essere fatta una valutazione diversa alla segnaletica". E ancora: "Già negli anni passati, in fase di progettazione e in campagna elettorale - continua Del Fante - avevamo sostenuto che l’assenza di una palestra nel plesso si sarebbe sentita. Infatti i bambini sono costretti a fare palestra nell’atrio della scuola, usando calzini antiscivolo invece di scarpe da ginnastica adeguate". Il capogruppo Pd osserva infine: "Anche se ormai non possiamo più porre rimedio a scelte strutturali, abbiamo presentato subito un’interrogazione all’amministrazione, chiedendo - fa sapere - quando e quali interventi verranno fatti per risolvere il problema delle vetrate, quando verrà effettuata una piantumazione arborea e dell’erba per risolvere il problema del fango in giardino, visto che ci era stato detto che sarebbe stato fatto nel periodo di ottobre e quando verrà adeguato il passaggio pedonale fronte scuola – conclude Del Fante - in modo da renderlo sicuro all’uscita e all’entrata degli orari scolastici".

Piera Salvi