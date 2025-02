Scoprire il mondo con lo sport . La vacanza green in e-bike

Sport e sostenibilità cosa hanno in comune con le vacanze? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Giacomelli, ciclista e creatore dell’azienda Astrocycling, specializzata in viaggi sostenibili in e-bike.

"Sport, sostenibilità e turismo presentano molteplici legami. Le manifestazioni sportive stanno implementando pratiche sempre più ecologiche, mentre i viaggiatori mostrano un interesse crescente verso modalità di viaggio sostenibili, selezionando destinazioni e attività rispettose dell’ambiente".

Può considerarsi un’attività adatta a tutti ed inclusiva?

"Tanto lo sport quanto le vacanze offrono occasioni per socializzare. Le attività e le esperienze di bike tour condivise possono rafforzare relazioni tra amici e familiari e far conoscere altre persone. Inoltre, sia nel campo sportivo che in quello turistico, c’è un crescente sforzo per rendere le attività accessibili a tutti. Ciò può manifestarsi nella creazione di eventi sportivi per persone con disabilità o nella promozione di viaggi che tengano conto delle diverse esigenze dei turisti".

Cosa si intende per vacanza sostenibile?

"La vacanza sostenibile si riferisce ad un turismo che cerca di ridurre l’impatto ambientale, sociale ed economico delle attività turistiche. L’obiettivo è tutelare le risorse naturali e culturali per le generazioni future, favorendo al contempo il benessere delle comunità locali. Astrocycling è l’espressione della mia passione per le esperienze in E-bike in Toscana e non solo. Le e-bike hanno guadagnato una straordinaria popolarità, attirando persone di tutte le età che desiderano esplorare senza limiti e rappresentano una soluzione ideale per chi viaggia con amici o familiari che non pedalano alla stessa velocità, insomma un’esperienza che riesce a rendere felici tutti coloro che vogliono praticare uno sport senza troppa fatica o preoccupazione. Una vacanza sostenibile sceglie destinazioni che adottino pratiche ecologiche, come l’uso di energie rinnovabili e la conservazione della biodiversità, supportando le comunità attraverso la scelta di soggiornare in strutture locali e mangiare in ristoranti tipici, così da sostenere l’economia e favorendo la cultura del luogo. La mobilità è sostenibile, si utilizzano mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per spostarsi durante il viaggio. Infine, lo sport, se ben praticato rende la società più inclusiva, perché è aperto a tutti e ci offre punti di vista diversi nell’affrontare in maniera sostenibile anche attività come le vacanze".