Scoppia bombola di gas. Paura: tragedia sfiorata

Paura e gente in strada per una esplosione nel centro della frazione di Forone di Uzzano, per fortuna nessuno ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Erano circa le 18,40 di ieri quando un boato ha fatto sobbalzare gli abitanti della frazione uzzanese situata al confine col comune di Chiesina. La gente che si è affacciata sui terrazzi ha visto una nuvola di fumo che si alzava da una abitazione, poi le fiamme e ancora un altro boato. "Sembrava una bomba – ci ha detto un vicino di casa - non credevamo a quello che vedevamo, abbiamo chiamato subito i soccorsi, siamo preoccupati anche per chi era all’ interno, poi per fortuna gli abbiamo visti uscire".

Sul posto sono arrivate tempestivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco da Montecatini Terme e Pescia e due ambulanze, una della Pubblica Assistenza di Ponte Buggianese che stava rientrando da un ricovero al nosocomio di Pescia e una della Misericordia di Montecatini con medico a bordo. Sembra che le bombole del gas fossero in una casetta di legno all’ esterno della villetta, delle cause dello scoppio se ne stanno occupando i pompieri.

Il pronto intervento ha evitato che le fiamme che si erano alzate di parecchi metri potessero raggiungere le abitazioni circostanti.

La scena che si è presentata era agghiacciante con le fiamme che sovrastavano la palazzina dove abitano due famiglie che sono uscite di casa.

I sanitari accorsi si sono occupati subito di verificare le condizioni degli abitanti della casa, il medico ha prestato le prime cure al proprietario della abitazione che appariva in stato confusionale oltre che leggermente intossicato, poi dopo gli accertamenti non ha ritenuto necessario ricorrere al ricovero in ospedale.

Sul posto anche il sindaco Dino Cordio ed il sindaco di Pescia Riccardo Franchi.

Per poter eseguire le operazioni di bonifica protratte fino a tarda sera, è stata chiusa la strada che collega Uzzano a Pescia.

Stefano Incerpi