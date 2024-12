Schianto in auto. Strada chiusa per il ghiaccio

Un tamponamento a catena, originato a quanto pare dal fondo stradale ghiacciato che avrebbe causato la perdita di aderenza di uno dei veicoli. È avvenuto ieri mattina intorno alle 6 al confine tra Masotti ed il territorio comunale di Pistoia, stando ad una prima ricostruzione dei fatti. Le prossime ore dovrebbero servire per ricostruire in primis l’esatta dinamica deLl’incidente che ha coinvolto cinque veicoli e portato alla chiusura temporanea della Variante Lucchese. Non risulta se non altro esserci stato alcun ferito grave, a seguito dello scontro: due gli automobilisti soccorsi in codice verde dalle ambulanze del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo per gli accertamenti del caso. Sul posto a seguito dell’episodio sono giunti anche i carabinieri per i rilievi, oltre alla polizia e ai vigili del fuoco. La strada è stata riaperta ad un paio d’ore dal sinistro stradale, a seguito dell’intervento (a partire dalle 7) delle macchine spargisale per rendere l’asfalto nuovamente percorribile in sicurezza. La circolazione è quindi stata ripristinata e il Comune di Serravalle, dopo aver specificato pa competenza della Provincia di Pistoia per quanto riguarda la Variante, ha fatto sapere che mezzi spargisale erano già in azione sulle strade comunali nei giorni scorsi e che lo saranno anche nei prossimi. E che non sono pertanto previste ordinanze di chiusura delle strade o modifiche alla circolazione.

G.F.