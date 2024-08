Scelti i numeri di maglia per la nuova stagione

In casa Pistoia Basket sono stati ufficializzati i numeri di maglia per la stagione 2024/25. Partiamo dai giocatori stranieri, quelli più attesi da tifosi e addetti ai lavori. Maverick Rowan si è preso una bella responsabilità, decidendo di vestire l’8 che nell’annata passata è stato sulle spalle di un certo Charlie Moore, vero punto di riferimento per la formazione biancorossa. Non certo un numero banale quindi. Anche Michael Forrest ha scelto di osare: addosso si metterà la canotta numero 11, che nella stagione 2013/14 è appartenuta a Brad Wanamaker, uno degli americani più forti (se non il più forte) della storia del Pistoia Basket. Sempre in tema di numeri significativi, ecco il 4: se l’anno scorso è rimasto vacante, nell’annata 2022/23 ha avuto come padrone Zach Copeland, che ha contribuito in maniera decisiva alla promozione in serie A1 della compagine allora allenata da coach Brienza. Nel campionato che comincerà a stretto giro di posta sarà di Elijah Childs. Il 5 invece è andato all’ex Nba Eric Paschall, mentre la scelta di Karlis Silins è ricaduta sul 25. Il numero più alto se lo è preso Luka Brajkovic, che ha optato per il 77: si tratta di una novità nella storia del Pistoia Basket, dato che nessuno - prima del lungo classe ‘99 - lo aveva mai voluto. Passando agli italiani, conferme per capitan Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi, che continueranno a portare rispettivamente il 2 e il 15, e anche per Gabriele Benetti: come in occasione della sua prima esperienza in biancorosso (culminata con il salto di categoria in serie A1), anche stavolta vestirà la maglia numero 0. Numero 0 che nello scorso campionato è stato di un grande protagonista come Payton Willis. Per il suo debutto con il Pistoia Basket, Micheal Anumba ha puntato sul 3, poco gettonato fra i biancorossi solitamente. Infine i giovani: il 12 è finito sulle spalle di Federico Stoch, mentre Leonardo Cemmi ha deciso per la canotta numero 14.

Francesco Bocchini