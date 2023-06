Scatta l’ora dell’esame di maturità 2400 studenti pistoiesi alla prova

Le buste si apriranno alle ore otto in punto e da lì per i 2.400 studenti pistoiesi che andranno ad affrontare la prima tappa importante della loro vita, scatteranno le canoniche sei ore da dedicare alla prima prova scritta dell’esame di stato: il tema di italiano.

In un foglio protocollo, gli studenti, dovranno sintetizzare le proprie conoscenze, quelle accumulate nel corso dei cinque anni di scuole superiori. La caccia alla traccia più probabile è ormai iniziata da settimane ma solo in questa mattinata il Ministero svelerà gli argomenti selezionati per l’anno scolastico 2022-2023.

Si apre così anche a Pistoia la prova della maturità, lo scoglio finale di un intero ciclo di studi che segna una delle tappe più importanti della vita di ogni adolescente. La prima prova scritta dell’esame di Stato serve a valutare la padronanza della lingua così come le capacità espressive del singolo alunno.

Come consuetudine, va ricordato, saranno sette le tracce disponibili che faranno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. "Ciascun candidato potrà scegliere tra le sette tracce quella che ritiene più adatta alla propria preparazione ed ai propri interessi".

La seconda prova sarà svolta domani, il 22 giugno, e riguarderà "una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi, come già indicato con un apposito decreto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verterà su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline".

Si passa poi agli orali che dovrebbero terminare tutti almeno entro i primi quindici giorni di luglio. Saranno le commissioni a fissare il calendario e renderlo pubblico. La commissione deciderà anche l’ordine degli alunni per ciascuna classe superiore.

Il Ministero ha fissato le date anche per cosiddette prove suppletive ossia un calendario posticipato per chi, per questione di salute non ha potuto partecipare alle prove ordinarie. Saranno mercoledì 5 e giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni.

La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati (corsi tecnici particolari istituiti in alcune scuole) si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8.30. A vigilare sulla regolarità dello svolgimento degli esami di Stato saranno come sempre i presidenti di commissione.

Ma come funziona il punteggio finale? Per il calcolo bisogna sommare i crediti del triennio, dati dalla media di ciascun studente ammesso all’esame e il punteggio di ciascuna prova . Il voto massimo che si può ottenere è, come è noto, pari a 100, mentre il voto minimo è 60. Le due prove scritte e il colloquio orale sono valutate fino a un massimo di 20 punti ciascuna, mentre il punteggio massimo derivante dai crediti è 40.

Questo calcolo non è però valido per gli studenti delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, che quest’anno faranno solo un orale che sarà valutato fino a 60 punti.

Michela Monti