Scatta il Rally degli Abeti e dell’Abetone. Gasperetti a caccia di un nuovo trionfo

È arrivato il momento del weekend più atteso sulla nostra montagna per gli appassionati di motori con la disputa del 41° Rally degli Abeti e dell’Abetone organizzato da Abeti Racing che avrà, come di consueto, il suo quartier generale in piazza Matteotti a San Marcello. In contemporanea, poi, c’è da dare il via anche alla quarta stagione del Campionato Provinciale ACI Pistoia – Memorial Roberto Misseri’, promosso con passione dall’Automobile Club Pistoia, che torna così in gara al fianco dei propri soci sportivi: sarà la prima gara della stagione alla quale seguiranno, poi, il Rally della Valdinievole (29-30 giugno), ed il Città di Pistoia (5-6 ottobre).

A livello tecnico, l’edizione numero 41 ripercorre la tradizione e le innovazioni che già erano state inserite lo scorso anno: la prima macchina si metterà in moto oggi pomeriggio alle 15.45 da Campo Tizzoro dove, all’interno degli spazi dell’ex Smi, verrà allestito il parco chiuso e assistenza per tutti i team. La prima giornata si comporrà di tre prove speciali, la doppia ripetizione de Le Torri (9,75 km), con il secondo passaggio all’imbrunire, e la singola Dynamo Camp (4,40 km) nella zona di Limestre. Domenica, invece, si svolgeranno le rimanenti sfide: Piteglio (7,32 km) e LimAbetone Memory (13,30 km), da ripetersi due volte ciascuna, per un totale di sette tratti cronometrati e 65,14km di distanza competitiva, sul totale di 253,68 km. La riconferma della prova speciale LimAbetone Memory è arrivata a furor di popolo dopo l’inserimento dello scorso anno per celebrare una corsa che, per motivi logistici ed organizzativi, non viene più riproposta da diverso tempo.

Questo pomeriggio saranno 90 gli equipaggi pronti a partire ed il favorito d’obbligo è il pilota di casa Federico Gasperetti che, con la Citroen C3 Rally2, va alla ricerca dell’undicesimo rally conquistato e quinto consecutivo. I competitor, comunque, non mancheranno, come il reggiano Antonio Rusce (Skoda) e occhi aperti anche per l’elbano Andrea Volpi. Curiosità per il pistoiese Mirko Baldacci che, sulla propria auto, lancerà un chiaro segnale contro il razzismo. Duello tutto legato al mondo GR Yaris Rally Cup col casalino Alex Ciardi opposto al lucchese Mattia Vita, mentre vorrà dire la propria anche Paolo Moricci (La T Tecnica).

S. M.