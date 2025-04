Addio al prof Bargellini, grande musicista e poeta

Pistoia, 30 aprile 2025 – È vasto e profondo in città il cordoglio per la morte, all’età di 87 anni, compiuti il 7 aprile, del professor Sauro Bargellini, insegnante di musica in diverse scuole medie tra le quali la Leonardo da Vinci. Il suo cuore si è fermato l’altro ieri al San Giuseppe di Empoli. Diplomato all’inizio degli anni Sessanta al Conservatorio Cherubini di Firenze, Sauro Bargellini, era un eccellente suonatore di tromba e ha fatto parte di alcuni gruppi musicali che si esibivano a Pistoia e fuori provincia.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dagli «ex ragazzi» della Casa Don Bosco di don Italo Taddei che con Sauro hanno condiviso comuni esperienze e un legame profondo di amicizia. «Alla casa don Bosco avevamo una banda – racconta Umberto Biagi, uno degli amici di Sauro – ma lui si capiva che aveva un’inclinazione particolare per la musica che poi ha seguito nella sua vita diplomandosi al conservatorio e insegnando musica nelle medie». Il professore ha animato il suo profilo fino a pochi giorni fa, con la musica, le filastrocche e la poesia, come questa: «Nel tempo mi soffermo a meditare e libero la mente dal presente; rivedo, me ragazzo arrampicare, per una strada dura e fatiscente. La protezione aveo dall’incoscienza che mi facea apparire spensierato; aveo l’istinto di sopravvivenza di un mondo agreste dove sono nato. Ho avuto la fortuna di studiare entrando in un convitto di città; il vivere dovevo sopportare per mamma e per la sua felicità. Firenze la città dell’arte e ingegno, mi dette insegnamenti musicali e presi il mio diploma con impegno, per fare i miei percorsi naturali. Sorrido per quel tempo del passato, percorso da avventure e da imprevisti; la morte col falcione mi ha sfiorato, ma sempre ho vinto quei momenti tristi».

Sauro aveva lavorato anche come impiegato alla Italbed, a Gello e poi a San Pierino Casalvescovo. Gli «ex ragazzi» della Casa Don Bosco, che si definiscono «amici di allora e di ora», manifestano la loro affettuosa vicinanza «alla adorata moglie Giuseppina, alle figlie Simona e Chiara e ai familiari tutti». Sauro e Giuseppina avrebbero celebrato domani, primo maggio, il loro quarantanovesimo o anniversario di matrimonio. Furono sposati da Don Italo nel 1976 e hanno trascorso la vita l’uno a fianco dell’altra. Al cordoglio degli amici si unisce quello dei tanti ex allievi che ne ricordano la competenza e la grande umanità. La salma è alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia. Il funerale oggi alle 15 nella Chiesa di San Michele alle Casermette.

G.B.