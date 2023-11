Sarno nuovo segretario del circolo

Massimiliano Sarno è stato eletto nuovo segretario del circolo di Rifondazione Comunista della Piana pistoiese. Subentra a Luca Corsini Margheri (nella foto) che è entrato nel sindacato Spi-Cgil. Il comitato direttivo del circolo Prc della Piana pistoiese, nella riunione tenuta recentemente al circolo Arci Gramsci della Catena di Agliana, ha provveduto all’elezione del nuovo segretario politico del circolo. "L’elezione – fanno sapere da Rifondazione Comunista – si è resa necessaria a seguito delle dimissioni, dalla carica di segretario, di Luca Corsini Margheri che è stato eletto segretario della Lega Montale-Agliana-Quarrata del sindacato pensionati Spi-Cgil. In base allo statuto – spiegano ancora dal direttivo del Prc –, il ruolo di segretario del sindacato non è compatibile con la carica di segretario di una struttura di partito e, quindi, un doppio incarico non era legittimato".

Il nuovo segretario, eletto all’unanimità, è dunque Massimiliano Sarno, operatore di Alia. Sarno ha già ricoperto, in passato, l’incarico di segretario e ha maturato una lunga esperienza negli organi direttivi locali del Prc. Alla riunione del comitato ha partecipato Ivano Bechini, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, che è intervenuto parlando dei temi di maggiore attualità politica, sia di carattere nazionale che locale.

