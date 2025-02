Sarno ancora alla guida della Piana

Massimiliano Sarno è stato riconfermato segretario del circolo di Rifondazione comunista della Piana. Tesoriere è stato eletto Carlo Papi. La riconferma di Sarno (nella foto) è avvenuta in seguito al dodicesimo congresso del circolo della Piana pistoiese, che aveva eletto il nuovo comitato direttivo, composto da Gianpaolo Coppini, Vittorio Fusciani, Federico Gelli, Carlo Papi e Massimiliano Sarno. Il nuovo comitato direttivo ha successivamente eletto il segretario politico e il tesoriere del circolo. Il comitato direttivo di Rifondazione comunista della Piana ribadisce il proprio impegno per la costruzione di un polo della sinistra: "In alternativa – affermano dal direttivo – alle politiche neo-liberiste e reazionarie che connotano gli attuali assetti del potere politico. Riteniamo che unire le forze della sinistra di alternativa siano obiettivi fondamentali per il superamento dell’attuale fase politica, allo scopo di evitare che la crisi sociale continui nel diffondersi delle pulsioni razziste e xenofobe pericolose per la democrazia. Sul piano locale – aggiungono –, benché Rifondazione comunista non sia presente in consiglio comunale, permane l’impegno per l’assunzione delle proprie posizioni politiche sui problemi del territorio in forma autonoma".

Prossimamente sarà aperta la campagna per il tesseramento 2025 e saranno istituiti, presso alcuni circoli Arci, punti di incontro con i cittadini, in particolare con i giovani, per illustrare le posizioni politiche di Rifondazione comunista.

p.s.