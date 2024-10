Santomato Live Halloween tra rock e movie

Risponde "presente" anche quest’anno il Santomato Live alla chiamata del 31 ottobre, con una serata che ha dimostrato in più occasioni di accontentare e scatenare il pubblico. Stasera scatta dunque l’Halloween Party insieme ai Rock In Movie con il classico show dedicato ai grandi successi del rock e non solo, presi in prestito da alcuni dei film più amati di sempre.

Il repertorio comprende brani indimenticabili come, solo per citare alcuni titoli, "The power of love" (tratto dalla colonna sonora del film "Ritorno al futuro"), "Maniac" (tratto dalla colonna sonora di "Flashdance"), "The never ending story" (tratto dalla colonna sonora del film "La storia infinita") e molti altri colossal cinematografici. I live proseguono questa settimana come sempre anche nelle serate di venerdì e sabato. In "menu" per domani, venerdì, un bell’omaggio a Zucchero Sugar Fornaciari assieme alla Bluesugar band, uno dei migliori tributi al cantante emiliano, con un’apertura a scaldare il pubblico affidata ai giovanissimi The Grunge.

Sabato 2 novembre il palco del Santomato sarà letteralmente invaso dalla Soul Men Band Italian Blues Brothers in un’autentica Blues Brothers Night. I nove elementi che compongono la band in arrivo da Padova sono stati definiti il miglior tributo Italiano ai Blues Brothers: nel 2012 furono selezionati per il Porretta Soul Festival con grande successo, rendendosi poi protagonisti di numerosi concerti in Italia e all’estero. Intanto vale la pena accennare a qualche anticipazione che eleggerà novembre a mese tra i più ricchi in cartellone. Tra i tanti eventi di questo nuovo mese spicca senza dubbio quello di giovedì 21 novembre con Riccardo Rustici, musicista che ha avuto un lungo sodalizio con Zucchero Fornaciari e tanti artisti Italiani e non. Il suo nuovo tour partirà proprio da Pistoia, dal palco del Santomato Live, dove è prevista una super sorpresa ancora top secret. Altro super ospite quello atteso per la serata di venerdì 29 novembre. Protagonista sarà un big della musica, Stefano ‘Cisco’ Bellotti, ex Modena City Ramblers, Casa del vento e recentemente voce della mitica Bandabardò con il nuovo tour "Riportando tutto a casa – Trent’anni dopo".

Il tour invernale (con la tappa pistoiese quale terza data del calendario) arriva dopo un giro estivo che ha segnato un sold out dopo l’altro in alcuni dei maggiori club italiani.

Per la serata di stasera è gradita la partecipazione in maschera a tema. È consigliato prenotare per la cena e i concerti o solo per i concerti ai numeri sempre attivi: 0573.760747 o 333.4657051 e 338.1301004.

Il Santomato Live Club si trova nei locali del Circolo Arci di Santomato, in via Montalese 25/A. Info sempre aggiornare sui social (Facebook e Instagram) o sul sito ufficiale della manifestazione, www.santomatolive.it.

linda meoni