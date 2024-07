Santinacci è il nuovo presidente dei Lions della Piana Pistoiese

L’osteopata Antonio Santinacci è il nuovo presidente del Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese. "È un onore e una responsabilità guidare questo importante Club" ha detto nella cerimonia di avvicendamento con Umberto Mannelli, nel corso del tradizionale "Passaggio della Campana" a Villa La Costaglia. Dopo aver ringraziato il direttivo, i soci e i più stretti collaboratori per il sostegno ricevuto, il presidente uscente ha illustrato le tante attività svolte nelle due annate, con numerosi service di solidarietà sociale, molti dei quali svolti con altri Club della zona e della circoscrizione. Mannelli ha ricordato il sostegno al "Concorso internazionale di poesia Città di Quarrata", il "Progetto Martina", la raccolta di occhiali usati, il sostegno alla Fondazione del Lions Clubs International, in favore dei detenuti di Pistoia e importanti raccolte alimentari che hanno permesso di dare un concreto contributo alle Caritas di Quarrata e Montale e all’Emporio solidale aglianese. Il Club ha curato la nuova edizione degli "Statuti comunali del 1415" di Agliana e, con il Club Pistoia Fuorcivitas, ha lanciato un concorso di idee per giovani ingegneri e architetti della Toscana per la copertura della corte del castello della Smilea di Montale. Con altri Club di zona ha realizzato i "Lions in piazza", prestazioni mediche specialistiche gratuite alla cittadinanza. Molte le attenzioni alla disabilità, valorizzando anche lo sport (maratonina di Agliana e giornate di volo ultraleggero al Pinguino di Santonuovo) come strumento d’inclusione. Il Club è stato tra i protagonisti di un corso gratuito per familiari e assistenti domiciliari dei malati di Alzheimer e dell’organizzazione di un importante convegno su "Dopo di noi e amministrazione di sostegno". Festeggiato anche l’ingresso di due nuovi soci, Francesco Leporatti, pistoiese e la quarratina Simona Tonini. Presente il segretario distrettuale Elena Vannucchi. Dopo il "Passaggio della campana" Santinacci ha rivolto apprezzamenti al suo predecessore e ha ringraziato i componenti del nuovo direttivo, in particolare il segretario Enrico Montagni, il cerimoniere Rocco Perotta e il tesoriere Stefano Martini.

Piera Salvi