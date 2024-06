Sangue per salvare e per curare. Premiati i donatori della Fratres

Tanti donatori premiati e inaugurazione di una panchina, per la "Festa del donatore", che si svolge ogni due anni. La premiazione è avvenuta durante un momento conviviale al Lago 1° Maggio, con la presenza del vicepresidente della Fratres Toscana, Graziano Angeli, che ha premiato i donatori più attivi con il presidente del gruppo Fratres di Agliana, Andrea Rossini. Premiati con una targa i tre più attivi: Massimo Meoni con 109 donazioni, Davide Mancini con 51, Nicola Vivarelli e Massimo Breschi con 50 donazioni. Medaglia d’oro per chi ha al suo attivo trenta o più donazioni: Giacomo Natali e Stefano Degli Esposti (38), Matteo Pieri (37), Massimo Nesti e Lorenzo Baronti (36), Vittoriano Tempestini, Alberto Melani e Claudio Bartolini (35). Sono state consegnate tredici medaglie d’argento a chi ha registrato da venticinque a trenta donazioni. Ecco i nomi: Pasquale Porzio, Alfredo Buscioni, Simone Paoli, Daniele Pierattini, Paolo Ruffa, Antonio D’Antuono, Manita Magni, Procolo Brondolone, Barbara Ricotti, Daniele Garuglieri, Luigi Daniele Gori, Giuseppe Tornatore, Paolo Piazzini. Hanno ricevuto la medaglia di bronzo dieci volontari con più di quindici donazioni. Ventitré i diplomi per chi ha fatto più di dieci donazioni. Il presidente Fratres di Agliana, Andrea Rossini, ha evidenziato: "L’anno 2023 ha registrato ben 73 donazioni in più rispetto all’anno precedente, circa un venti per cento in più. Questo lo dobbiamo in primis alla risposta dei donatori e al corale lavoro incessante del consiglio, unito all’entusiasmo dei collaboratori, anch’essi sempre più numerosi. Non possiamo fermarci – osserva Rossini –, perché la richiesta di sangue è sempre maggiore, tante malattie croniche vengono curate grazie alle donazioni. Aspettiamo nuovi donatori". Ricordiamo che gli aspiranti donatori possono contattare i Fratres di Agliana tramite Facebook, Instagram e Whatsapp al numero 338.2112089.

La "Festa del donatore" era iniziata nel pomeriggio con la santa messa celebrata nella chiesa di San Piero ed era proseguita con l’inaugurazione della "Panchina del donatore" collocata, in collaborazione con il Comune di Agliana, sulla pista ciclopedonale in via Mallemort de Provence.

"Una goccia del mio sangue per un palpito del tuo cuore" è la frase riportata sulla panchina per ricordare, ai passanti e a chi vorrà sedersi per un momento di relax, l’importanza fondamentale della donazione di sangue per salvare vite umane. La panchina è stata inaugurata dal sindaco Luca Benesperi, con il presidente Andrea Rossini, in presenza di tante persone. Benesperi ha ringraziato il gruppo Fratres per il generoso e fondamentale impegno. Il gruppo Fratres di Agliana è nato nel 1966, quest’anno ha raggiunto quindi i 58 anni di attività, portata avanti con grande dedizione, rinnovandosi, ma con gratitudine verso le vecchie colonne dell’associazione.

Piera Salvi