"Samarkanda" Una storia collettiva

Sarà presentato domani, domenica 30 aprile, alle ore 16 nel parco del Villone (e al circolo Arci di Capostrada in caso di maltempo) il libro: "…quelli del Samarkanda". Interverranno Silvia Bini (presidente Arci Pistoia); Vannino Chiti (sindaco di Pistoia in quegli anni); Marco Leporatti (presidente sezione Soci Coop Pistoia); Alberto Vivarelli (direttore ReportPistoia). E’ un libro collettivo, così come collettiva fu l’esperienza nata nei primi anni ’80 e conclusasi all’inizio del terzo millennio. Gli autori: Baldasseroni Marco, Berti Paolo, Boschi Carla, Bruni Paolo, Cammarata Roberto, Ceccarelli Letizia, Civinini Monica, Ferrari Tania, Frosini Fabrizio, Galigani Fabio, Gargini Michele, Gemignani Giorgio, Gemignani Renzo, Grassini Alessandro, Innocenti Matteo, Leporatti Renzo, Lottini Andrea, Magni Rinaldo, Mattei Rina, Mezzani Sergio, Nesi Fausto, Petrella Gianna, Pieraccioli Daniela, Roncinelli Stefano, Vannini Carlo e Vannucchi Fabrizio.