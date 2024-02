Salta l’interruzione di corrente prevista: "Un grosso danno per attività e aziende"

Nessun distacco di energia elettrica, giovedì scorso, nel centro di Casalguidi. Eppure, E-distribuzione aveva annunciato con largo anticipo questo disagio, inducendo i commercianti a tenere chiuse le loro attività e spingendo i consumatori a recarsi altrove per i loro acquisti. "La mancata interruzione ha quindi danneggiato le attività commerciali e artigianali di Casalguidi – attacca l’Amministrazione – che, pur potendo lavorare regolarmente, hanno visto trascorre l’intera mattinata praticamente senza clienti". Un fatto che non è andato giù all’assessore al commercio e alle attività produttive Benedetta Vettori: "Come assessore mi associo alla protesta dei commercianti e degli artigiani che spesso si vedono comunicare che verrà tolta l’energia elettrica a mattine intere – spiega –. Ciò comporta una chiusura obbligata delle proprie attività e, molto spesso poi, la corrente non viene nemmeno tolta come è accaduto lo scorso giovedì. Questo tuttavia provoca un grandissimo disagio a queste attività, facendo loro perdere inutilmente mezze giornate di lavoro. Chiedo quindi a e-distribuzione di svolgere i propri lavori in orari più consoni e rispettosi di chi lavora". Il paventatato distacco era stato pubblicizzato dal Comune sui propri canali di comunicazione. Peraltro in quella giornata "anche il palazzo comunale di Casalguidi è stato chiuso al pubblico – chiude l’Amministrazione – creando un forte disagio alla cittadinanza che in quel giorno aveva programmato di recarsi in negli uffici comunali".