Saccheggia il supermercato. Arrestato con il ricco bottino

Insieme a due complici, datisi poi alla fuga, ha saccheggiato vari prodotti in un supermercato per il valore di alcune migliaia di euro. Ma la polizia di Stato ha mandato a monte il suo audace colpo. Un cittadino georgiano è stato arrestato di flagranza di reato all’interno del supermercato Esselunga di Pescia, in concorso con altri due complici datisi alla fuga, del reato di furto pluriaggravato di cosmetici, prodotti alimentari e di parafarmacia, per un valore di 3.850 euro. Il malvivente è stato fermato dagli agenti del commissariato di Pescia. La polizia di Stato ha recuperato parte della merce sottratta, per un ammontare di circa 2.349 euro. Dopo la direttissima, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’arrestato.

Dalle modalità dell’azione, ha sottolineato il giudice delle indagini preliminari, si tratta di un soggetto senza fissa dimora, appartenente a gruppi dediti sistematicamente alla commissione di furti. Nei giorni scorsi, per un reato commesso nel piazzale dello stesso supermercato Esselunga, gli agenti del commissariato di Pescia hanno denunciato all’ autorità giudiziaria un uomo e una donna per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo fraudolento di carte di credito e porto abusivo di armi, oltre alla contestazione delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse alla guida di un veicolo durante la fuga dalle forze dell’ordine. Nel parcheggio del supermercato Esselunga di Pescia, una coppia di coniugi anziani è stata derubata con destrezza della borsa da parte di una donna. Questa è fuggita con un complice a bordo di un’autovettura. I coniugi, accortisi di essere stati derubati, sono corsi in commissariato, dove sono state subito attivate le ricerche degli autori del furto appena consumato. Grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, la volante ha intercettato l’auto utilizzata dai malfattori intimando l’alt. Gli autori del reato non si sono fermati all’alt dandosi alla fuga e innescando così un inseguimento fino a Chiesina, dove sono stati fermati dalla volante del commissariato.

Da.B.