Sabato via alla riqualificazione della Porrettana

Manca ormai pochissimo alla chiusura al traffico ferroviario della linea Porrettana, che durerà un mese circa. Treni fermi da sabato 29 aprile fino a domenica 28 maggio compreso: si tratta di interventi necessari per il completo rinnovamento di circa 900 metri di binario, tra Corbezzi e Piteccio, sulla linea Pistoia – Porretta Terme. Durante i lavori, che prevedono un investimento di circa 2 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 30 mezzi di cantiere. Il binario attualmente presente verrà demolito e asportato; una volta eliminato anche il pietrisco (la cosiddetta "massicciata") e si procederà alla totale ricostruzione della sede ferroviaria con, ovviamente, la posa del nuovo binario. Visto la presenza in zona di operai e macchinari specializzati, il programma dei lavori prevederà anche una serie di attività di manutenzione ad alcune opere civili, tra cui ponti e muri di contenimento. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria, compresa la biglietteria online, sono già aggiornati con i nuovi orari. Si precisa che, nonostante i lavori siano solo su un tratto di meno di un chilometro di lunghezza, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sull’intera tratta tra Pistoia e Porretta.

A seguito dei lavori che verranno portati a termine entro fine maggio, i treni dovranno comunque subire una riduzione di velocità nel tratto interessato dai cantieri anche per le settimane successive. Una modifica temporanea all’orario che comporterà un paio di minuti di viaggio in più per i treni in entrambe le direzioni. Questa riduzione di velocità, da programma, durerà dal ripristino della circolazione a fine maggio fino all’inizio del mese di luglio. Quelli previsti per i prossimi mesi sono una serie di inconvenienti per i viaggiatori che possono comunque essere letti come la volontà, da parte di Trenitalia ed RFI, di voler continuare ad investire su questa ferrovia ritenuta fino a pochi anni fa un ‘ramo secco’, pronto per essere chiuso al traffico commerciale. A tal proposito, turisti e appassionati di ferrovie attendono le comunicazioni riguardanti il "Porrettana Express" che, negli ultimi anni, ha fatto registrare un grande successo di pubblico con numerosi treni storici in viaggio tra Pistoia e l’Appennino pistoiese.

F.S.