Sabato e domenica. Masotti chiusa

L’assessore alla viabilità Maurizio Bruschi ricorda che, per i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria, dalle 15 di sabato 18 gennaio e per tutta la giornata di domenica 19 gennaio, la stazione ferroviaria di Serravalle Pistoiese- Masotti non sarà operativa. Il momentaneo stop è causato dai lavori sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio per la realizzazione del secondo binario. Dalle 15 di sabato 18 gennaio, e per tutta la giornata di domenica, sarà quindi attivo un servizio sostitutivo di pullman che collegherà, attraverso l’autostrada A11 nelle due percorrenze, le stazioni di Pistoia e quella di Montecatini Terme-Monsummano, senza scalo alla stazione di Serravalle-Masotti. Prosegue poi la posa dei pannelli fonoassorbenti lungo il tratto di linea ferroviaria che attraversa il territorio comunale di Serravalle Pistoiese.