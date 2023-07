Ruba la carta all’anziana e preleva oltre mille euro

I carabinieri della stazione di Montenero, in provincia di Livorno, hanno denunciato per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento una donna 33enne del pistoiese. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna avrebbe prelevato, con due operazioni effettuate a breve distanza di tempo l’una dall’altra, 1.130 euro in contanti da due diversi sportelli bancomat di Livorno, utilizzando indebitamente due carte bancomat provento di furto. La vittima, una 80enne, aveva subito il furto della propria borsa con all’interno anche il portafogli e, senza che avesse il tempo di avvedersi di quanto sottrattole per bloccare le carte, qualcuno le aveva fraudolentemente utilizzate. Ancora scossa per l’accaduto, ma determinata a denunciare il furto subito, la signora si è immediatamente rivolta ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini.

I controlli dei militari sono partiti dagli sportelli atm dove sarebbero stati effettuati i due prelievi sospetti, con cifre importanti. Così è stato possibile risalire all’identità della presunta ladra. I militari sono riusciti infatti a individuare il volto di una donna riuscendo in breve a risalire anche alla sua identità grazie agli scambi informativi con altri reparti dell’Arma.

Dalle verifiche incrociate, è emerso che la la donna non era nuova a fatti del genere, avendo infatti diversi precedenti specifici. Per questo è scattata immeditaamente la denuncia in stato di libertà per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

red.pt