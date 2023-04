Rsu Poste, la maggioranza va al Slp Cisl

Se da una parte (Hitachi) il rinnovo delle Rsu tarda ad arrivare, dall’altra (Poste) i lavoratori si sono già espressi. E il verdetto è stato per certi versi a sorpresa. Dopo un decennio senza ritornare al voto, infatti, la Slp Cisl ha conquistato la maggioranza alle elezioni RsuRls alle Poste, una novità assoluta per il settore. "Un risultato che ci rende orgogliosi e ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa – sottolinea Christian Carta , segretario Slp Cisl Pistoia (nella foto) – siamo riusciti a formare una squadra che copre tutti gli aspetti lavorativi. La differenza col passato è che molte figure lavorative non si sentivano rappresentate visto che c’era una maggioranza del reparto portalettere e qualcosa sugli sportelli". Con queste elezioni, invece la panoramica è cambiata. Su 11 seggi Rsu, sei sono stati appannaggio di Cisl su vari ambiti, dal Dto (comparto informatico) a Scf (commerciale). I votanti sono stati l’81,34%, in crescita rispetto al 2012. Complessivamente la Cisl ha collezionato il 54%, un bel margine sul 40% della Cgil, il 5% della Uil e l’1% di Ugl, ribaltando i due punti di vantaggio che la Cgil aveva dieci anni fa e con un bacino di oltre 150 lavoratori in meno (oggi sono 545, prima erano più di 700). "Ci tengo – conclude Carta – a ringraziare tutti i lavoratori che ci hanno votato, la squadra che ha permesso di ottenere questo risultato".

S.M.