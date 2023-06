Risplende l’"Arcobaleno d’estate" Un brindisi al futuro dal Campanile

Un lancio in grande stile, occhi puntati sulla città, lassù, da dove quella stessa città sembra ancora più bella e pare quasi di toccare il cielo. Torna l’iniziativa "Arcobaleno d’estate", manifestazione promossa dalla Regione Toscana e da Qn-La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana con la partecipazione delle categorie economiche che ‘investirà’ il territorio di diffusione del nostro quotidiano dal 19 al 24 giugno, interessando Pistoia in particolare nel solstizio d’estate, 21 giugno, ma anche in occasione dei giorni della Festa della musica, promossa dall’Amministrazione e compresa nel più ampio calendario delle celebrazioni. Non poteva non rispondere alla chiamata Confcommercio Pistoia e Prato, che aderisce anche quest’anno potendo contare su di un palcoscenico speciale, il campanile del Duomo di Pistoia gentilmente concesso per l’occasione, da dove partirà un brindisi celebrativo per la nuova stagione, con tutte le opportunità a questa correlate. L’appuntamento che nasce per lanciare la stagione estiva si propone di riscoprire le bellezze toscane costruendo eventi che abbinino visite guidate, esperienze culturali, percorsi in natura, musica e degustazione di prodotti tipici. Non solo festa, ma anche uno sguardo critico anche al tempo che viviamo e non è un caso in questo senso che l’organizzazione abbia deciso di tingere questa undicesima edizione del colore verde, a rimarcare l’importanza della sostenibilità.

Per la prima volta, inoltre, tra le location toscane dei festeggiamenti sono inseriti anche i parchi, con gli eventi da loro organizzati ad arricchire il calendario. "Non potevamo mancare – dichiara Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato – perché quella che si apre è la stagione del turismo, degli eventi, della socialità all’aria aperta che fa bene ad ogni livello alla nostra comunità. Per questo abbiamo deciso di organizzare un brindisi con autorità cittadine, esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, riuniti in un luogo simbolo. Nel punto più alto di Pistoia saluteremo l’estate con i migliori auspici". Come detto, questo appuntamento si unisce alla serie di iniziative a tema musicale organizzate dall’Amministrazione in concomitanza con la Festa della musica, il cui dettaglio merita un focus a parte raccontato nella pagina di fianco. In attesa di entrare nel vivo delle manifestazioni, L’Arcobaleno d’estate ha già conosciuto un’anteprima a Prato: due giorni fa infatti al Castello dell’Imperatore un gruppo di ristoratori, pasticceri e bartender si è cimentato nell’offrire percorsi di degustazione mirati nell’ambito di "Eat Prato e La Toscana in bocca".

"Un grazie va a tutti i soggetti coinvolti per rendere possibile, da undici anni, la realizzazione di un evento che ormai possiamo definire storico – ha detto Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno –. Arcobaleno riscuote ogni anno grande successo grazie alla qualità degli eventi che vengono organizzati. Il messaggio che questa edizione veicolerà è la sostenibilità, attraverso il coinvolgimento dei parchi. Infatti uno degli obiettivi di Arcobaleno è spingere alla scoperta della Toscana che esce dai circuiti tradizionali". La manifestazione, ricordiamo, coinvolge tutte le province e le zone di diffusione del nostro quotidiano in un calendario di iniziative ricco e variegato. Per scoprire i dettagli è possibile collegarsi ai social dell’"Arcobaleno" e esplorare la mappa su visittuscany.com.

linda meoni