Riscoprire il fondo librario di Ferdinando Martini. Domani una giornata di studi in Forteguerriana

Riscoprire e valorizzare la figura di un ‘toscano europeo’, per dirla alla Spadolini, ovvero di Ferdinando Martini e del suo ricco fondo librario conservato in Forteguerriana, attraverso una giornata di studi che ne ricostruisce impegno politico e letterario. L’appuntamento è per domani, giovedì 9 maggio, alla Biblioteca Forteguerriana, a partire dalle 9.30 e fino al tardo pomeriggio. I lavori saranno aperti dai saluti dell’assessora alla cultura del Comune di Pistoia, della dirigente del servizio cultura e tradizioni, turismo e informatica, del presidente dell’associazione Amici della Forteguerriana e della curatrice della giornata, Barbara Innocenti dell’Università di Firenze. In occasione del convegno sarà inaugurata una mostra, visitabile fino al 28 giugno negli orari di apertura della biblioteca, e sarà presentata una recente e importante donazione documentaria relativa a Martini, effettuata dalla ricercatrice pistoiese Tania Pasquinelli. Si tratta di circa duecento documenti cartacei, tra cui lettere, manifesti elettorali, fotografie e inviti riconducibili alla figura di Ferdinando Martini che andranno a costituire il Fondo Benzoni-Pasquinelli. Al convegno prenderanno parte noti studiosi di Martini a livello nazionale, che ne approfondiranno vari aspetti: la sua passione per la cultura e i libri; la sua eccezionale storia di famiglia; i documenti in Forteguerriana come il fondo Martini e i preziosi codici etiopici derivanti dal suo passato di Governatore dell’Eritrea e i collegamenti con il fondo Pelèo Bacci; i suoi rapporti con Giuseppe Giusti; il carteggio con Renato Fucini e altro ancora. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

l.m.