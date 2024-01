Risarcimento dei danni. Le domande entro il 19

E’ stata prorogata fino al 19 gennaio 2024 la possibilità di richiedere i risarcimenti danni per i privati e per le attività produttive colpiti dall’evento alluvionale del 2 novembre scorso. La procedura di ricognizione e richiesta danni, curata da Regione Toscana, è online sul portale, con il Modulo C1 per presentare la domanda di contributo e che potrà essere inviata quindi unicamente in via telematica. Non è obbligatorio produrre subito la perizia, che sarà invece richiesta nella fase successiva per la richiesta di erogazione del contributo. Relativamente a Quarrata, per quanto riguarda le attività produttive, i titolari o i rappresentanti legali con sede nel comune e che desiderino ottenere assistenza alla compilazione, possono recarsi allo sportello informazioni per i risarcimenti danni alluvionali per attività economiche, presso l’Urp comunale in Piazza Risorgimento 40. Anche le date delle aperture dello sportello sono state prorogate: le prossime saranno nei giorni di martedì 9 gennaio e martedì 16 gennaio sempre con orario dalle 08.30 alle 17. Lo Sportello è a cura di Sviluppo Toscana spa, società indicata da Regione Toscana come referente per la procedura di ricognizione danni e richiesta contributo dedicata alle attività produttive. Le istruzioni per la compilazione e il modulo C1 sono reperibili anche sul sito della Regione Toscana. Per accedere occorre autenticarsi con spid, carta d’identità elettronica o con carta nazionale dei servizi. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina del sito web regionale relativa all’alluvione, cliccando sulla voce Ricognizione e richiesta danni attività produttive.

D.G.