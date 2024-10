Ripa del Sale 5, la svolta. Apre la sede di Viva Vittoria

PISTOIA

Sorprendente è stato l’aggettivo più ricorrente durante l’inaugurazione dello spazio Viva Vittoria in Ripa del Sale 5. È un progetto relazionale condiviso che dal 2015 ha toccato varie piazze d’Italia, colandole con tanti quadrati di maglia che, uniti fra loro, portano solidarietà aiuto, coraggio alle donne vittime di violenza. Lo fa secondo canoni un po’ fuori dalle solite righe, a dimostrare che attenzione e rispetto vanno portati in primis alla persona, senza distinzione: uomini e donne di tutte le età, ceto, credo lavorano sul senso di una consapevolezza civica da recuperare e diffondere.

Il progetto è in questo senso concreto, e i consensi che raccoglie testimoniano quanto sia lungimirante l’averlo ideato e messo in pratica, diffondendolo nella cittadinanza che ha risposto oltre le aspettative: in questo senso è stato definito "sorprendente" da Anna Maria Celesti, che questa mattina ha tagliato il nastro inaugurale del nuovo spazio. In qualità di Assessore alle politiche sociali fu la prima a incontrare la Presidente nazionale di Viva Vittoria OdV Cristina Begni e le referenti locali Sonia Mariani e Rossella Biagini, dando immediato sostegno all’iniziativa: al taglio del nastro ha manifestato il proprio compiacimento per il successo finora avuto, che va ben oltre le aspettative.

Pensiero condiviso da Cristina Begni, che seppure più avvezza alla seduzione che il progetto sa generare, tanto che ha già scavalcato le Alpi per arrivare fino in Germania, si è complimentata con le volontarie pistoiesi. Ancor più importante è la forza che trasmette nel fare qualcosa di buono per 365 giorni l’anno: l’ha ricordato la Vice sindaco, il progetto coinvolge le persone quotidianamente, riportando senza sosta l’attenzione su un tema cruento sul quale lavorare per dare risposte concrete.

Viva Vittoria l’ha fatto anche con l’invito di partecipare che ha rivolto anche alle persone più fragili, rendendo loro senso di autostima e decoro: valori che da piazza del Duomo, il 16 marzo 2025, racconteranno il colore della gioia, dei tanti quadrati di lana tenuti insieme da un fil rouge che lega fra loro città e persone di buona volontà. I quadrati saranno venduti come copertine, il ricavato devoluto al locale centro antiviolenza AiutoDonna. Lo spazio in Ripa del Sale è aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì orario 9,30-12.30 il mercoledì e sabato 15,30-18,30

Alessandra Chirimischi