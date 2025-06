Rioni, assalto al trofeo . La prima sfida in piazza

L’anno scorso a vincere fu l’Abbaino La Brizza, prevalendo sul Ponte Stella. E stasera, partirà l’assalto al trofeo: tutto pronto per l’edizione 2025 del "Torneo dei Rioni" di Serravalle, che vedrà il campo allestito in piazza Vittorio Veneto ospitare i migliori calciatori dilettanti e appassionati del paese. "Anche quest’anno, il torneo si conferma tra le manifestazioni più sentite del territorio. Frutto di un duro lavoro fatto dal comitato durante l’inverno – ha commentato l’assessore allo sport Benedetta Vettori – una rassegna che si presenta sicura, divertente e alla portata di tutti. Ci sarà l’area food come nelle aree passate. E abbiamo co-partecipato, rimarcando la nostra fiducia".

Si parte stasera alle 21 dal girone A, con i campioni uscenti dell’Abbaino La Brizza che sfideranno il Cantagrillo, mentre alle 22 si sfideranno Stella Bottegaccia e Masotti. Domani alle 21 sarà la volta di Serravalle Castellina-Casale Centro, mentre alle 22 si giocherà Catavoli-Forti, ovvero le quattro squadre del girone B. La fase a gironi proseguirà sino alle semifinali di sabato prossimo: la prima del girone A sfiderà la seconda del girone B, mentre la prima del B sfiderà la seconda del gruppo A. Fino alla finalissima del 29 giugno.

"Una manifestazione che è ormai diventata un evento di riferimento per il territorio – ha commentato Tiziana Schifano, presidente del Comitato dei Rioni di Serravalle – e lo dimostrano le presenze rimarcate anche nel 2024. Un evento di punta, che ci rende orgogliosi". Contemporaneamente ci sarà anche il "Torneo dei Bambini" (riservato ai nati nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), che inizierà lunedì prossimo e si concluderà il prossimo venerdì.

"L’amministrazione comunale guarda con favore e sostiene convinta questo torneo sportivo che non è solo divertimento – ha aggiunto il vicesindaco Alessio Gargini –, ma rappresenta anche una grande opportunità per rafforzare il senso di comunità e lo spirito di appartenenza tra i nostri cittadini, e ci offre la possibilità di abbattere barriere e connetterci in un clima di amicizia e di rispetto per dimostrare i valori positivi che ancora animano la nostra comunità".

Giovanni Fiorentino