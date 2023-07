Rinkorri Luppolo, fra sport e goliardia. E non manca la solidarietà

Pistoia, 19 luglio 2023 – Diciamo subito che bere alcol mentre si fa attività sportiva non è una buona idea. Detto questo, la quinta edizione della manifestazione Rinkorri Luppolo che è andata in scena martedì sera negli eccellenti impianti sportivi del circolo aziendale Hitachi non è stata una vera e propria gara sportiva, quanto – per stessa definizione degli organizzatori – una “corsa-degustazione ludico goliardica” che prevedeva di fare 30 minuti di corsa da percorrere bevendo un bicchiere di birra a ogni giro (per modo di dire perché saggiamente la quantità di birra usata era sufficiente a bagnare giusto il fondo del bicchiere). Non solo: ai giovani in gara, tutti rigorosamente accompagnati dai genitori, era servita acqua o cola. Spirito quindi goliardico con la gioia di passare insieme un momento di divertimento durante il quale la solidarietà non è certo mancata. Dopo il via è stato azionato l'irrigatore centrale del campo di calcio, dove si svolgeva la gara, che ha alleviato non poco la calura inflitta da Caronte dando l'opportunità di interagire gioiosamente con quei getti d'acqua: e via con scivoloni e tuffi attraverso quelle nuvole di acqua nebulizzata. Una bellissima atmosfera di gioco che ha contagiato tutti e alla fine non è mancato nemmeno il trenino sulle note di "Se bruciasse la città"… Scelta musicale quanto mai pertinente.

Come tutte le competizioni, ludiche o agonistiche, comunque un vincitore salta sempre fuori: in questo caso Giacomo Pizzicori infligge ai rivali un giro di distacco, ma chi ha vinto veramente è stata l'amicizia e la solidarietà. Alle premiazioni la Ets “Regalami un sorriso” di Piero Giacomelli ha donato al Circolo Proloco Crespole Aps quella che per il sodalizio pratese è la 183esima macchina salvavita donata. La rappresentante "Crespolina" ha manifestato tutta la sua gioia perché, come ha spiegato, il paese è bello e curato, un piccolo gioiello incastonato nella montagna pistoiese, ma lontano da tutti quei servizi che la provincia può offrire e quindi dotarsi di un apparecchio medico sanitario di questo tipo è di fondamentale importanze per la comunità. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.