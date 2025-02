Ringraziamento al personale sanitario

Un ringraziamento arriva da Alessandra Lepore di Monsummano: è destinato al personale medico e sanitario del reparto di medicina setting B del San Jacopo di Pistoia, per le cure e le attenzioni rivolte fino all’ultimo momento al padre Sergio Bini, ricoverato per un mese in quel reparto. "è giusto ringraziare chi con tanta dedizione – scrive la figlia – si è dedicato a mio padre facendolo sentire come a casa, curandolo amorevolmente tanto da spendersi anche in tentativi di distrarlo cantandogli anche delle canzoni. È stato trattato come un principe, cosa mai successa altrove. Un ringraziamento al primario Franco Cipollini per l’umanità, le attenzioni profuse e il tempo che ha speso per spiegare a noi di famiglia come trattare il babbo e cosa aspettarci".