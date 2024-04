Riforma, strade, scuole e Pnrr. Marmo: "Ecco come lavoreremo"

PISTOIA

Dopo il sostanziale pareggio, cinque componenti per il centrosinistra ed altrettanti per il centrodestra, nei giorni scorsi è ufficialmente partito il nuovo mandato del consiglio provinciale di Pistoia che ha già sul tavolo tematiche di non poco conto, pur dovendo confrontarsi con risorse sempre più risicate e responsabilità, soprattutto su scuole e viabilità, davvero notevoli. Dall’altro lato, però, i fondi arrivati col Pnrr sono un toccasana importante, con cantieri già avviati quasi dappertutto ed alcune opere, in primis il polo sportivo di via Panconi con la piscina e palestra "Silvano Fedi", per le quali entro la fine dell’anno si vedrà anche la sua conclusione. Da qui riparte il lavoro del Presidente della Provincia Luca Marmo, che continuerà a sdoppiarsi con l’incarico da sindaco di San Marcello Piteglio, in attesa di riforme e tempi migliori.

Presidente, dopo il voto in aula di mercoledì è iniziato un nuovo mandato in Provincia: cosa si sente di dire di questa primissima fase, alla luce dei tanti volti nuovi che sono in Consiglio? "Sono soddisfatto dei primissimi passaggi che ho avuto, anche informali, con i componenti della maggioranza e della minoranza: ho notato, da subito, un approccio costruttivo da parte di ognuno di loro e mi auguro di vederlo sempre anche in futuro. Siamo consapevoli della fase difficile che attraversano le Province ma non si può far altro che guardare avanti e lavorare in prospettiva". In quest’ottica, quindi, avrà anche deciso le deleghe che ha dato ai suoi consiglieri (manca ancora il ruolo del vicepresidente da scegliere)?

"Premesso che parliamo di qualcosa che ancora non c’è, sappiamo bene che siamo in una fase di transizione dovendo guardare alla Provincia che sarà: il momento di svolta, secondo l’iter legislativo per il ritorno all’elezione di primo grado, potrebbe essere la primavera del 2025 per veder andare in porto la riforma tanto agognata. Ecco perché, alla fine, anche le funzioni assegnate seguono questo iter: avere una linea da tracciare adesso per essere pronti in seguito. Non a caso ho inserito alcune deleghe che non erano presenti nel precedente mandato come la transizione digitale, una funzione strategica per il futuro se davvero la Provincia sarà l’ente che farà da raccordo ai comuni del territorio. E lo stesso vale per le comunità energetiche ed il piano della mobilità dolce".

Queste sono le funzioni che, spesso e volentieri, il cittadino percepisce meno perché non si toccano con mano. Poi, però, c’è da fare i conti soprattutto con strade e scuole…

"Indubbiamente è così, ma sia su edilizia scolastica che viabilità non siamo certo fermi: di sicuro, però, i consiglieri delegati potranno lavorare sia su ciò che si vede e non si vede all’esterno, a seconda della propria mansione. Per quanto concerne gli investimenti, da qui al 2026 andranno a terra tutti i cantieri del Pnrr mentre entro qualche mese ci sarà un’opera di riasfaltatura di strade per qualche milione di euro che non risolverà tutti i problemi ma almeno servirà da tampone. Ma non siamo fermi e guardiamo oltre: ci sono progetti che non abbiamo ancora reso pubblici ma che stiamo sviluppando sull’edilizia scolastica mentre, per la viabilità, le priorità sono quelle di arrivare a definire la struttura delle varianti di Collodi e Montalese".

Chiudiamo con un argomento che, da qualche settimana, sta molto a cuore ai pistoiesi della zona sud: che novità ci sono su via del Casello?

"Il canale è aperto con tutti gli interlocutori fra sindaco di Pistoia e Anas: stiamo lavorando affinché si possa arrivare, intanto, ad una soluzione presentabile per poter pensare intanto ad una riapertura la più veloce possibile".

Saverio Melegari