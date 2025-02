Rifacimento del Morandi. Ok al project financing. Ora sotto con il cantiere

Dopo un percorso di gestazione che ha preso il via, con i primi atti ufficiali, nel 2021, sembra essere arrivato il momento giusto per il tanto agognato via libera al "project financing" presentato dalla dirigenza del Pistoia Nord per la riqualificazione e rifacimento del campo sportivo comunale "Edy Morandi" alle Fornaci. A fornire tutti i dettagli è una delibera della Giunta della scorsa settimana che ripercorre ogni singola tappa dell’iter e concede, soprattutto, il via libera al pubblico interesse della proposta per la realizzazione di un piano sostenibile che possa consentire la totale riqualificazione dell’area. Infatti, per l’amministrazione, la proposta "si presenta come un’operazione che si colloca anche nell’ambito della rigenerazione urbana, con importanti connotati di valenza sociale". Già perché l’investimento sarà di quelli importanti, visto che si parla di una cifra ben superiore al milione di euro, ma in cambio sarà garantita alla società giallorossa una gestione abbastanza lunga di tutta l’area per poter rientrare dalle spese, ovvero ventennale.

Il restyling dell’impianto dovrebbe prevedere la costruzione di due campi in erba sintetica per il calcio a 9 e a 5, la demolizione dell’attuale palazzina per poi rifarla da zero per ospitare la sede del club ed un punto ristoro oltre ad una maggiore cura per i campi in erba naturale. Infine, ma tutt’altro che secondario, l’ampliamento degli spogliatoi che adesso rappresentano una delle maggiori criticità di tutta l’area. Il documento approva il percorso portato avanti dal G.S. Pistoia Nord e le sue progettualità, compresa la concessione di 20 anni: ora operai e ruspe potranno entrare in azione per partire col cantiere.

S.M.