Riccardo Biagini, svolta l’autospia. Funerali a Casalguidi

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 5 aprile 2023 - Si svolgeranno domani giovedì 6 aprile alle 15 presso la chiesa di S.Pietro a Casalguidi, frazione di Serravalle Pistoiese, i funerali di Riccardo Biagini l’ex ciclista dilettante di 56 anni, morto a seguito di un incidente domestico avvenuto nella serata di sabato scorso a Casalguidi presso la sua abitazione di via Matteotti.

Riccardo Biagini quando vinse nel 1989 La Spezia-Pistoia

Dopo l’autopsia disposta per prassi dal magistrato che era di turno sabato, ed eseguita a Pistoia, la salma di Riccardo è stata restituita alla famiglia, ed è esposta fino al momento della partenza per la chiesa di Casalguidi presso le Cappelle del Commiato dell’ospedale S.Jacopo di Pistoia.

Domani i funerali di Riccardo Biagini

Nella giornata di oggi molti coloro che si sono recati a dare un saluto alla salma di Riccardo Biagini, personaggio popolare e conosciuto da tante persone soprattutto nel mondo del ciclismo per i suoi trascorsi come brillante atleta vittorioso di gare importanti sia in Toscana che in altre regioni.

E domani nel pomeriggio a Casalguidi in occasione delle esequie, è annunciata la presenza di tanti ex corridori come lui, compagni di squadra e di viaggio durante la sua carriera in tante gare. Ci saranno anche dirigenti della Federciclismo e del Comitato Regionale Toscana, tecnici e rappresentanti delle istituzioni ad iniziare dal Comune di Serravalle Pistoiese.

All’ingresso nella chiesa di Casalguidi sarà distribuita una cartolina commemorativa, con la foto di Riccardo Biagini quando il 15 ottobre 1989 s’impose nella gara La Spezia-Pistoia con traguardo lungo la salita del San Baronto in località “Il Torgitoio”.