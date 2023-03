Reparto di oncologia Ecco 5 nuovi lettini

L’ospedale San Jacopo da oggi ha un servizio in più nel reparto di oncologia. Il Rotary Marino Marini di Pistoia Montecatini, rappresentato ieri dalla presidente Lucia Ghieri insieme al collega Paolo Romoli e l’assistente governatore di distretto Umberto Grieco, con il presidente del Rotaract Gianmarco Torrigiani e Francesco Ghieri in rappresentanza di Mgm motori di Serravalle, hanno donato 5 lettini oncologici al relativo reparto del San Jacopo. La cerimonia di taglio del nastro è avvenuta ieri pomeriggio al cospetto del sindaco di Serravalle Piero Lunardi, al direttore del reparto di oncologia Mauro Iannopollo, al dirigente medico Matilde Destefanis e all’infermiera coordinatrice Mariella Margelli. "Esiste un tempo per ogni cosa – ha detto Lucia Ghieri – ma non per servire perché per il Rotary servire è la vita stessa". Lucia Ghieri, che è anche amministratore delegato della Mgm che porta avanti insieme ai due fratelli, aveva già donato lo scorso anno alcuni caschi speciali per le persone che sono costrette a sottoporsi alla chemio terapia. I caschi speciali sono stati studiati per limitare la perdita di capelli, tema, insieme a quelli del cancro, a cui la Mgm è da sempre molto sensibile dopo le vicende sanitarie che in passato hanno colpito alcune loro dipendenti.

"Questi lettini sono una dotazione molto importante – ha detto il dottor Iannopollo – non solo in aiuto del personale che si trova facilitato nell’eseguire certe manovre sui pazienti, ma soprattutto per i pazienti stessi che spesso temono di disturbare gli operatori e in questo modo possono muoversi in totale libertà". La donazione ha un valore economico di oltre 10mila euro. "Siamo molto fieri – ha detto il sindaco Lunardi – di ospitare sul nostro territorio un’azienda come la Mgm Motori e lo siamo altrettanto dei servizi che essa mette a disposizione di tutti. La famiglia Ghieri ha mantenuto salda la tradizione di un’azienda conosciuta in tutto il mondo, dove ha altre filiali e che per il nostro territorio risulta essere un fiore all’occhiello della nostra comunità". I cinque lettini oncologico sono già stati posizionati nel reparto di oncologia.

Arianna Fisicaro