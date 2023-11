Record di donazioni per l’Emporio Solidale. Risposta alla povertà: 60 famiglie assistite

Più di 20 quintali di prodotti raccolti in una giornata per l’Emporio solidale. La raccolta è stata promossa lo scorso 14 ottobre, dalla sezione soci Coop di Agliana, in collaborazione con i volontari della Caritas parrocchiale di San Piero, della Misericordia e dell’associazione Portaperta. Sono stati raccolti circa 150 chili di biscotti e prodotti per la colazione, 170 litri di latte, 500 chili di pasta, 200 chili di conserve e passata di pomodoro, 160 chili di farina, 300 chili di legumi, oltre a caffè, marmellata, succhi di frutta, tonno, olio di oliva, riso e prodotti per l’infanzia. Il materiale è stato stoccato in magazzino, per essere utilizzato dall’Emporio solidale ‘Le dodici ceste’, per soddisfare le numerose richieste che quotidianamente giungono dalle famiglie aglianesi, italiane ed extracomunitarie. È trascorso oltre un anno da quando l’Emporio solidale ‘Le dodici ceste’, promosso dalla locale confraternita di Misericordia, in collaborazione con la parrocchia di San Piero, ha iniziato l’attività. "Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a trovare un’unità d’intenti con i volontari della parrocchia - evidenzia il governatore della Misericordia, Franco Benesperi -. Una sinergia che permette di remare nella stessa direzione, per offrire risposte adeguate a un numero crescente di persone, molte delle quali italiane, che hanno difficoltà a far quadrare il bilancio familiare, per mancanza di lavoro. Il progetto dell’Emporio solidale è nato nel più ampio percorso delle ‘Case del noi’ promosso dalla Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, un aiuto concreto alle famiglie o alle singole persone residenti nel nostro comune, che hanno difficoltà nel reperire beni alimentari di prima necessità o per la cura della persona. Due gli scopi - prosegue Benesperi -, la dignità della persona, cercando di rendere l’esperienza dell’Emporio simile a quella di fare la spesa in un negozio e contrastare l’aumento dei ‘nuovi poveri’ che necessitano di assistenza e aiuto concreto".

"Sono oltre 60 le famiglie aglianesi, in continuo aumento, per un totale di circa 250 persone - riferisce Elisa Puggelli, coordinatrice del progetto per la parrocchia di San Piero -, che attualmente vengono assistite dal nostro Centro di ascolto, per offrire consulenza legale, sostegno alle giovani coppie e alle varie problematiche socio-familiari. All’Emporio, gli utenti non ricevono un pacco alimentare, possono scegliere, in autonomia, i prodotti di maggiore necessità. Un’emergenza sociale, quella delle nuove povertà – prosegue Elisa Puggelli – che non fa rumore, ma deve scuotere le nostre coscienze, per poter dare una solidarietà concreta a quanti restano un passo indietro nell’affrontare le difficoltà quotidiane. Ringrazio i numerosi volontari che, nella giornata di raccolta e nei giorni successivi, si sono resi disponibili per questo servizio gratuito. Lancio un appello ai concittadini, a supermercati e aziende del territorio perché facciano sentire la loro solidarietà, offrendo all’Emporio prodotti alimentari non deperibili, di prima necessità, perché i bisogni aumentano in maniera esponenziale". Benesperi e Puggelli ringraziano in particolare Unicoop Firenze, sezione soci di Agliana e i numerosi cittadini aglianesi e delle zone limitrofe che hanno offerto una gran quantità di prodotti". L’Emporio di via Matteotti, aperto il lunedì e mercoledì, dalle 16 alle 19.

Piera Salvi