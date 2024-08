Rc Auto, confermato il salasso. Pistoia tra le città più care d’Italia. Premio di quasi cinquecento euro

La provincia di Pistoia è, o meglio si conferma, tra più care d’Italia per le tariffe delle assicurazioni auto. Ad affermarlo è Assoutenti, commentando i dati dell’Ivass secondo cui a giugno i prezzi medi delle polizze sono saliti del 5,4% attestandosi a una media di 403 euro a polizza. In particolare Pistoia e la sua provincia si attesta al quarto posto a livello nazionale, con un premio medio di 497 euro e una crescita del 6,7% rispetto all’anno precedente.

Le tariffe Rc auto, si spiega da Assoutenti, continuano a salire nonostante la frenata dell’inflazione e l’assenza di elementi che determinino maggiori costi in capo alle compagnie di assicurazioni. "Queste tariffe crescono – spiega il presidente Gabriele Melluso – nonostante l’inflazione scenda e non si registri un incremento dell’incidentalità. Sono numeri, questi, che si scontrano con i dati record fatti registrare dalle imprese assicuratrici nell’ultimo anno, con gli utili delle compagnie che hanno raggiunto quota otto miliardi di euro, in crescita addirittura del 249 percento rispetto all’anno precedente".

La nostra provincia, dicevamo, non è un caso isolato nel panorama regionale: sono ben sei, infatti, le province toscane che compaiono nella top ten della classifica del caro-polizza stilata da Assoutenti sulla base dei nuovi dati Ivass: Prato, con una media di 574 euro annui, si piazza al secondo posto in Italia, preceduta solo da Napoli con 583 euro. Pistoia occupa la quarta posizione con una media di 497 euro. Al quinto posto della classifica italiana troviamo Firenze con un costo medio di 487 euro a polizza, tallonata da Massa-Carrara con 485 euro. Lucca è in sesta posizione con 474 euro, e chiude la top ten Pisa con una media di 462 euro. Va meglio a Livorno, dove il prezzo medio è di 429 euro, mentre il costo è inferiore a 400 euro annui a Grosseto (387 euro), Arezzo (371) e Siena (363).

A livello nazionale il costo più basso si registra a Enna e provincia (290 euro), seguita da Potenza (301), Oristano (306), Pordenone (311), Biella (317), Aosta (319), Vercelli (325) e Gorizia (326). Per cercare di contrastare l’impennata dei prezzi delle assicurazioni auto, già negli scorsi mesi il Governo aveva convocato la ‘Commissione di allerta rapida sul settore assicurativo’. "Il Governo è al lavoro per il riordino dell’intero sistema assicurativo nazionale nell’ambito di un disegno di legge sul comparto che presenteremo nei prossimi mesi, al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità al settore e la tutela dei cittadini e delle imprese", aveva dichiarato nelle scorse settimane il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Staremo a vedere.

co.da.