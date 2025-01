"Ragazzi state lontani dai social, vi stordiscono"

Il passaggio di Oliviero Toscani a Quarrata in occasione dell’inaugurazione della sua mostra "I bambini ricordano", al Polo Tecnologico, dedicata ai sopravvissuti della Strage di Stazzema, lasciò una traccia profonda in tutti coloro che erano presenti e un messaggio che, riletto oggi dopo cinque anni si è rivelato, in un certo senso, profetico. Proprio la sensibilità e i radicati principi antifascisti e antinazisti avevano spinto il grande fotografo a intraprendere quella che lui stesso definì, quel giorno, un’operazione di "archeologia fotografica", scorgendo, negli occhi dei superstiti che gli raccontavano quel terribile giorno, le immagini del terrore che riaffiorava. Al termine dell’incontro a Quarrata, Oliviero Toscani infine si rivolse ai molti giovani che erano presenti all’incontro.

"All’epoca queste persone che hanno vissuto una pagina così drammatica erano bambini – osservò il fotografo –. Voi che adesso vivete nell’epoca attuale però state lontani dai social, che sono i moderni campi di concentramento. Vi stordiscono e vi uccidono".

