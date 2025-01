Addio al dottor Roberto Giachini, prestigioso radiologo del “Ceppo”

Pistoia, 29 gennaio 2025 – È morto ieri mattina, dopo una lunga malattia, affrontata con pazienza, coraggio e determinazione, il dottor Roberto Giachini. Aveva 77 anni. Un professionista conosciutissimo in città e non solo, che ha sempre goduto dell’affetto dei suoi pazienti e della stima dei suoi colleghi per le sue elevate capacità diagnostiche. Per molti anni aveva lavorato come radiologo all’ospedale del Ceppo, poi, forte delle sue grandi doti di ecografista, aveva fatto la scelta definitiva della libera professione, attraverso i diversi ambulatori dove prestava servizio, nel centro storico e nelle associazioni.

Fin dagli anni Duemila era stato fra i medici consulenti dell’associazione Voglia di vivere, da sempre impegnata nella prevenzione dei tumori del seno e da sempre a fianco delle donne attraverso innumerevoli iniziative sanitarie, sociali e culturali.

Toccante ieri l’omaggio dell’associazione culturale Amici del Ceppo-Biblioteca Medica Mario Romagnoli, attraverso la sua presidente Isa Vannucchi: “Caro Dottore, la vogliamo ricordare per la sua competenza speciale. E’ stato un valore aggiunto alla professione medica. Carissimo Dottore, molte persone le sono grate e non si scorderanno mai di lei”. L’associazione, che si prefigge da sempre di valorizzare tutte le personalità che hanno dato prestigio al vecchio ospedale cittadino, esprime quindi la sua vicinanza alla famiglia di Roberto Giachini.

La camera ardente è allestita da ieri alle cappelle del commiato della Croce Verde di Pistoia, in viale Fermi, a Sant’Agostino, dove domattina, giovedì 30 gennaio, alle ore 9.30, saranno celebrati i funerali.

La famiglia ringrazia quanti vorranno rendere l’estremo saluto al dottor Giachini e chiede non fiori, ma offerte all’associazione Voglia di vivere.

l.a.