Incentivare le donazioni di sangue. Parte la caccia al miglior poster

Insieme con un solo obiettivo: sensibilizzare sulla donazione periodica del sangue cercando di trovare nuovi donatori, magari giovani. Sul territorio sestese Avis e Fratres da tempo collaborano, con questo intento, per iniziative comuni e sono oltre 1600 i donatori attivi per tutte e due le associazioni. Un nuovo esempio di questa collaborazione è il concorso "Donarte" lanciato, ieri mattina, insieme al terzo partner dell’iniziativa, il Lions Club Sesto, mentre il Comune ha dato il patrocinio. In particolare – come spiegato dai presidenti di Avis, Fratres e Lions Luca Gorrone, Stefano Bonsi e Marco Baldinotti – i partecipanti al concorso dovranno cimentarsi nella creazione di un poster inedito di promozione della donazione di sangue. L’iniziativa è aperta a tutti e il termine ultimo per l’invio delle creazioni è fissato per il prossimo 14 aprile.

La premiazione è fissata per il successivo 14 giugno in occasione della XXI Giornata mondiale del donatore di sangue. L’autore del poster che sarà scelto come migliore dalla giuria tecnica riceverà un premio di 300 euro, il secondo premio sarà invece di 200 euro e il terzo 100. Modalità di partecipazione, regolamento e modulo di iscrizione nel sito https://donarte-sestofiorentino.it. I poster vincitori ma anche gli altri arrivati saranno esposti in una mostra allestita alla biblioteca Ragionieri.

S.N.