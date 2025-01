Raddoppio Pistoia-Montecatini. Stop alla circolazione dei treni

Lavori ancora in corso da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Il cantiere prevede la realizzazione delle opere lungo linea per la messa in opera delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nel Comune di Serravalle Pistoiese.

Proseguono inoltre anche tutte le altre operazioni previste dal progetto: le opere per i piazzali, gli accessi di emergenza e i percorsi di esodo agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, oltre alle lavorazioni per l’adeguamento impiantistico della stazione di Montecatini Terme. Continuano anche gli interventi di completamento dei nuovi ponti e sottovia già eseguiti, le prove di collaudo e la realizzazione dei tratti di nuovo binario in corrispondenza della nuova galleria di Serravalle con i relativi impianti tecnologici.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme è stata sospesa tutto lo scorso fine settimana e sono state circa 70 le maestranze di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno con 30 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

Ma le operazioni per la realizzazione di queste importanti opere, strategiche per la circolazione ferroviaria, non sono ancora finite. Infatti viene comunicato che sono programmate analoghe interruzioni nei fine settimana del primo e due febbraio, 8 e 9 marzo e 10 e 11 maggio.